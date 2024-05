Chasse : Bientôt la chevrotine anti-ricochets « Mannarini »

- Aurèle Mannarini, pourquoi avoir déposé un tel brevet ?

- Depuis plusieurs années on observe de plus en plus d’accidents mortels causés par la chevrotine et à 90% à cause des ricochets. C’est pourquoi j’ai décidé de chercher un moyen de limiter et supprimer l’effet létal des ricochets des chevrotines actuelles. Après de nombreuses recherches et travaux j’ai pu breveter mon invention.





- Quelles en sont les caractéristiques ?

- Les chevrotines prototypes, de par leur structure, ont pour objectifs de limiter les ricochets et leur dangerosité en éclatant selon des dizaines d’éclats sur le sol et d’augmenter la létalité sur le sanglier par rapport aux chevrotines normales, en éclatant à l’intérieur de l’animal. Il faut savoir que la chevrotine actuelle en calibre 12, 9 graines, peut atteindre la distance de 800 m selon un angle favorable et tuer à 300 m après un ricochet. On connait malheureusement des cas. L’effet létal sur le sanglier est considérable car le projectile éclate à l’intérieur de son corps. Des chasseurs ont favorablement expérimenté mon invention et certains ont constaté qu’une seule graine peut mettre à mal un sanglier de 80 kg, au point que ce dernier reste sur place et n’est pas perdu.





- Comment et où les essais ont-ils été réalisés ?

- Plusieurs acteurs ont participé aux essais. Des associations de chasse comme A Muvra de Sainte-Lucie de Porto Vecchio et la Borivolaise de Sotta. Également le banc d’essais de Saint-Étienne, organisme officiel. Un radar a mesuré la vitesse initiale et à l’impact des chevrotines. Des essais ont eu lieu aussi sur les sangliers avec les associations de chasse La Borivolaise et U Levru de Quenza. Les essais par ricochets ont été réalisés sous l'égide de l'association Action pour la Nature et l'Environnement A.N.E.L.





- Les résultats ont-ils été concluants

- Les tests de la chevrotine normale sur le terrain de chasse comme sur le banc d’essais de Saint-Étienne démontrent la dangerosité de cette dernière. Comparativement, la chevrotine prototype ne présente pas les mêmes dangers concernant les ricochets et se révèle plus efficace sur le sanglier. Elle protège les chasseurs, les chiens et les promeneurs, contrairement à la chevrotine normale qui peut tuer et a déjà tué à 300 et 400m, et à la balle qui peut tuer, et a déjà tué à 2 et 3 km. La chevrotine prototype représente bien une alternative indispensable à la balle et à la chevrotine actuelle





- Cette munition de votre invention va-t-elle être commercialisée ?

- Oui. J’ai signé une convention avec la fabrique de munitions Jocker qui a commencé la production. Elles seront disponibles dans les semaines qui viennent.





- Cette invention pourrait-elle aussi intéresser le ministère de l’Écologie ?

- Nous préparons en effet un dossier pour le ministère car cette munition est une alternative à la chevrotine actuelle et à la balle de carabine qui est utilisée par de nombreux chasseurs pour cette même chasse au sanglier, balle qui peut tuer jusqu’à plusieurs km et là aussi malheureusement on connait des cas.