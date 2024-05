Olymp’in Corti : Des "minis olympiades" à Corte en marge du passage de la Flamme Olympique

À l'occasion du passage de la Flamme Olympique à Corte le 14 mai 2024, la Ville de Corte en collaboration avec l'Université de Corse propose une initiative sportive festive : les "minis olympiades" baptisées Olymp’in Corti.L'événement se déroulera le lundi 13 mai de 17h30 à 23h30 au Stade Santos Manfredi. Ouvert à tous, il mettra en compétition des équipes de 8 à 10 personnes dans une ambiance ludique et conviviale.Les inscriptions sont ouvertes et doivent être effectuées via l'adresse email : communication@ville-corte.fr