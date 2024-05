JO 2024 : les infos pratiques à retenir pour le passage de la flamme à Corte

Le Parking Tuffelli sera gratuit du lundi 13 mai à 12h00 jusqu'au mardi 14 mai à 14h00.

Le Parking de la passerelle (Campus Mariani) proposera plus de 100 places de stationnement.

Le parking avant le musée sera réservé aux riverains entre 11h30 et 13h30.

Le mardi 14 mai, la Flamme Olympique traversera les rues de Corte, impliquant des ajustements importants dans la circulation et le stationnement. Voici les détails pratiques pour les résidents et les visiteurs.De 12h15 à 13h05, 16 porteurs de flamme se relaieront depuis le stade Santos-Manfredi jusqu'au Belvédère de Corte, passant par des points emblématiques tels que la place Paoli et l'enceinte de la mairie.Le mardi 14 mai, la circulation sera interdite sur tout le parcours de 11h30 à 13h30 pour faciliter le passage des porteurs de flamme. Les rues concernées comprennent l'Avenue du 9 septembre, le Faubourg Saint-Antoine, l'Avenue du Président Pierucci, la Place Paoli, la Cours Paoli, et d'autres encore.Le stationnement sera interdit sur le parcours dès le lundi 13 mai à 14h00 jusqu'au mardi 14 mai à 14h00. Les parkings interdits incluent l'Avenue du 9 septembre, le Faubourg Saint-Antoine, la Rue du Pont Vieux, et plusieurs autrPlusieurs options de parking seront offertes aux résidents et aux visiteurs