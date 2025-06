À table : fiadone di casa

Ingrédients

1 brocciu de 500g

100g de sucre en poudre

5 œufs

Les zestes d'un demi citron

2 càs d'eau de vie.





Préparation

Chauffer le four à 180°C.

Mettre le brocciu dans un saladier et l'écraser à l'aide d'une fourchette. Ajouter le sucre.

Ensuite prélever les zestes de citron. Mélangez-les au brocciu.

Ajouter les 5 œufs battus et bien mélanger la préparation.

Ajouter l'eau de vie.

Mettre la préparation dans un moule beurré et faire cuire au four 40 mn environ.

Bonne dégustation.