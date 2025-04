Play-offs. Frédéric Ferrandez (GFCA Volley) : « On va aborder ces deux matchs là-bas comme si c’était deux matchs de coupe »

Frédéric Ferrandez (GFCA Ajaccio)

« On a senti dès le début que ce n’était pas le même match que celui que nous avons perdu vendredi. On est entrés dans le match de manière différente que vendredi. On a été beaucoup plus concentrés aussi bien techniquement, tactiquement que mentalement. On savait que cette équipe de Saint-Quentin a de très bons serveurs, et qu’il faut savoir être patient. On va aborder ces deux matchs là-bas comme si c’était deux matchs de coupe. On doit gagner au minimum une de ces deux rencontres, car on s’est mis en difficulté. On va être focus sur le match de vendredi et on aura ensuite le temps de penser à celui de dimanche ».



Dario Dukic (Saint-Quentin)

: « Nous n’avons pas réussi à refaire l’exploit de vendredi. On a été dominés tout au long du match par une belle équipe d’Ajaccio. Ils ont largement plus de qualités au niveau de tous les éléments. On savait qu’ils allaient réagir et ils ont été tout simplement meilleurs que nous ce soir. On a quelques occasions dans les deux premiers sets pour faire mieux, mais les joueurs d’Ajaccio ont montré plus de stabilité à la réception et au block avec notamment Patak et Salles. Maintenant, on va recevoir deux fois, on va faire notre maximum, mais cela va être difficile ».