Le cardinal Bustillo a consacré la nouvelle église paroissiale de Porticcio

Après avoir rencontré quelques difficultés au démarrage, le projet de mené par l'Église de Corse a connu un coup d’accélérateur au cours des derniers mois et a pu voir le jour grâce à la générosité de nombreux donateurs et au bail emphytéotique accordé par la mairie.



« En cette année jubilaire, l’église Saint Laurent de Porticcio est là pour raviver la foi des fidèles et pour encourager les œuvres de charité », a glissé l’évêque de Corse, tandis que l'abbé Frédéric Constant, le vicaire général de l'Église de Corse, a profité de cette cérémonie pour remercier tout ceux qui ont permis à la nouvelle église Saint-Laurent de voir le jour.





