Le cardinal Bustillo a consacré la nouvelle église paroissiale de Porticcio


La rédaction le Lundi 11 Août 2025 à 11:49

Porticcio a vécu ce dimanche un moment rare avec la consécration de sa nouvelle église Saint-Laurent par le cardinal François-Xavier Bustillo. La cérémonie, organisée à l’occasion de la Saint-Laurent, saint patron de la commune, a réuni élus et fidèles sur la place centrale où est désormais installée la nouvelle église paroissiale. L’aboutissement d’un projet lancé il y a près de dix ans.



(Photos : Paule Santoni)
L’église est désormais au centre du village. Le cardinal François-Xavier Bustillo a procédé à la consécration de la nouvelle église paroissiale de Porticcio ce dimanche à l’occasion de la Saint-Laurent, saint patron de la commune, sur la place centrale éponyme où sont déjà installés la mairie, l’école ou encore le centre culturel. 
 

Moment fort de communion et d’allégresse, la cérémonie a rassemblé de nombreux élus, au premier rang desquels le maire de Grosseto-Prugna-Porticcio, Paul Bozzi, et le sénateur de Corse-du-Sud, Jean-Jacques Panunzi, mais aussi une foule de fidèles ravis d’assister à ce rite rare et important qui vise à donner à l’édifice sa dimension sacrée. 

« Notre paroisse Saint Laurent a maintenant son église au cœur de la ville », s’est réjoui le cardinal Bustillo, marquant son « immense joie et sa fierté » d’être présent pour consacrer ce nouvel édifice. « Il n’est pas habituel de consacrer une église fraîchement construite. À notre époque, on entend parler de fermer les églises, les églises se vident, et nous ici, on ouvre une église aux fidèles », a-t-il souri. 



« Il aura fallu du temps pour en arriver là, mais nous avons persévéré », a encore ajouté Mgr Bustillo. Alors que l’église Saint Jean-François Régis, qui ne peut accueillir que moins d’une centaine de personnes, était devenue bien trop petite, la construction de la nouvelle église paroissiale pour Porticcio était en effet sur les rails depuis près d’une décennie. 


Après avoir rencontré quelques difficultés au démarrage, le projet de mené par l'Église de Corse a connu un coup d’accélérateur au cours des derniers mois et a pu voir le jour grâce à la générosité de nombreux donateurs et au bail emphytéotique accordé par la mairie.

« En cette année jubilaire, l’église Saint Laurent de Porticcio est là pour raviver la foi des fidèles et pour encourager les œuvres de charité », a glissé l’évêque de Corse, tandis que l'abbé Frédéric Constant, le vicaire général de l'Église de Corse, a profité de cette cérémonie pour remercier tout ceux qui ont permis à la nouvelle église Saint-Laurent de voir le jour.

 






