Eccica-Suarella : Un cèpe de 1,156 kg et de 87 cm de circonférence

C'est la preuve de ce que nous affirmait récemment Joseph Puccini, président de la société mycologique des Pieve de Haute-Corse et de la Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes.

"Ces dernières années, la Corse a connu une baisse importante des pousses de champignons, principalement à cause des étés très secs. Les automnes étaient moins prolifiques, car il ne pleuvait presque pas. Mais cette année est différente. Les pluies ont commencé dès le mois d'août et se sont poursuivies jusqu'en septembre, ce qui a permis une croissance abondante de champignons."



La croissance a donc été non seulement abondante, mais aussi spectaculaire.