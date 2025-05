Corsica Cyclo GT 20 : Geoffrey Lucat prend la tête

La Corsica Cyclo GT 20 a débuté ce mercredi 7 mai 2025 avec une première étape reliant Erbalunga à Saint-Florent, comprenant un contre-la-montre de 12 km entre Macinaggio et le Moulin Mattei. Cette étape a permis d'établir une première hiérarchie parmi les participants. Et Geoffrey Lucat a fait la différence dès les premiers hectomètres de l'épreuve qui s'est disputée dans des conditions qui n'incitaient vraiment pas à une épreuve cycliste.

Le pensionnaire de l'Ain team race cycling a parcouru la distance Macinaggio-Moulin Mattéei en 21'52". Il a devancé Samuel Doreau (Istres Sport Cyclisme) et Baptiste Tailhades (Tailhades Training Team), crédités respectivement de 22'02" et 22'04".

À noter par les 10 premiers la présence Fabien Sauli et Joan Monti, tous deux pensionnaires du Vélo Club de Furiani-Agliani.