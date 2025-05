Voile - Coup d'envoi de la Swan Bonifacio challenge

Après une journée d'entraînement mardi, les Swan 36, 42 et 50 ont ouvert les hostilités pour le compte de la journée inaugurale de la Swan Bonifacio Challenge. Les Swan 28 avaient droit, quant à eux, à une journée supplémentaire de réglage.

Deux manches ont pu se disputer avec un vent d'Ouest entre 18 et 24 noeuds ce qui a rendu la navigation très sportive.

A l'issue de ces deux premières manches G Spot s'est imposé chez les Swan 36 devant Goddess et Fra Martina. Au sein de la flotte des Swan 42, Nadir a devancé Glen Ellen et Pez De Abril.

Enfin chez les Swan 50, Hatari vire en tête, devant Cuordileone et Moonlight. Voilà les trois podiums provisoires de cette entame de compétition

Ce jeudi, tous les voiliers y compris les Swan 28 vont reprendre la mer avec un vent qui devrait demeurer d'Ouest mais peut être un peu moins fort.



Sur le port de Bonifacio tout le monde l'appelle Ciccio, mais pour l'état civil transalpin il se dénomme Claudio Celon originaire d'une région au bord de l'eau à savoir le Lac de Garde. De l'eau douce à celles salées des mers et des océans il y a un pas que Ciccio, un des équipiers du très scruté Cuordileone, a franchi voici bien des décennies au cours desquelles il s'est forgé un palmarès taille XXL avec trois participations aux Jeux Olympiques Los Angeles, Séoul, puis Atlanta, avec à la clé une médaille d'argent, sans compter plusieurs présences aux différents championnats du Monde avec de nombreux podiums, dont une première place à Hyères lors des régates pré-olympique. Tout cela forgé sur une présence au plus haut niveau répartie sur bien plus que trois olympiades.A bord du bateau de Leonardo Ferragamo, Ciccio, vainqueur ici même l'année passée sur Cuordileone, et tenant du titre en Swan 36 au terme de la saison écoulée, s'attend à une compétition très relevée: "C'est forcément une compétition de haut niveau avec des équipages rôdés sur des bateaux très compétitifs. Après on sait que les conditions de vent ici à Bonifacio peuvent être très particulières, mais on s'adaptera et puis le plan d'eau nous va très bien. Pour notre part l'équipage n'a eu que peu de temps pour s'entraîner ensemble, par rapport à ceux des autres bateaux qui ont pu plus travailler. C'est la première confrontation avec l'ensemble de la flotte cela nous permettra de savoir où nous en sommes".