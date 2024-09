Le carnet de deuil de CNI : un espace dédié aux annonces nécrologiques

La publication d’un avis de décès est, hélas, une démarche que doivent entreprendre de nombreuses familles à la perte d’un être cher. Elle peut, désormais, être effectuée très rapidement en ligne sur Corse Net Infos à des tarifs raisonnables par les gens dans l'affliction et avec la certitude de toucher le plus grand nombre de la disparition de leur défunt puisque notre journal est lu quotidiennement par plus de 50 000 personnes.



Le journal en ligne est, sur ce plan, la meilleure option puisque dès la transmission par vos soins ou par les sociétés de pompes funèbres, vers lesquelles les familles affectées se tournent, l'avis de décès est mis en ligne avec la certitude d'une lecture rapide.



Autre avantage lié à notre carnet de deuil : rien n'est figé.Les informations peuvent être mises à jour et modifiées en temps réel pour satisfaire les souhaits et les omissions éventuelles des familles en deuil, une flexibilité essentielle pour s'adapter aux circonstances particulières de chaque situation à laquelle chacun d'entre nous est fatalement un jour confronté.





Publication Instantanée, tarifs compétitifs, flexibilité, lecture permanente : c'est ce qu'offre depuis quelques semaines le Carnet de deuil de Corse Net Infos.