Bastia : une poésie « volcanique » pour l'ouverture du Printemps des poètes

Un thème décalé, qui sort de la logique alphabétique mise en place ces dernières années, pour la 27e édition de cette manifestation imaginée par Jack Lang, Emmanuel Hoog et André Velter en 1999. Elle figure aujourd’hui comme le plus important champ d’action poétique en France et l’un des plus importants champs d’action poétique au niveau international. « Cette 27e édition marque un nouveau tournant dans l’histoire du Printemps », souligne le président Emmanuel Hoog, « celui du renouveau dans la continuité. Renouveau par rapport aussi bien à l’équipe qu’à son réseau de partenaires, et continuité dans sa vocation première de porter la démocratisation de la poésie, d’encourager la création et la diffusion d’œuvres du répertoire ou contemporaines auprès du plus grand nombre. De faire vivre la poésie sans frontières, dans les villes et les villages, les bibliothèques, les écoles, les monuments nationaux, les musées, les hôpitaux ou grâce à un simple QR code apposé sur un bouquet de fleurs ».

En cette année 2025, son président a souhaité rendre encore plus manifeste le dynamisme de la poésie pour qu’elle se donne à voir telle qu’elle est aujourd’hui. D’où le thème : "volcanique".





Raoul Locatelli, le volcan corse

Fer de lance de cette manifestation en région bastiaise, l’incontournable Raoul Locatelli. Si ce chantre de la chanson et de la poésie a déserté sa bonne ville de Bastia depuis quelques années, c’est le calme du Cap Corse, qu’il a concocté sa version 2025 du Printemps. « Pour cette 27e édition, notre BIP, (Brigade d’Interventions Poétiques), va s’emparer de la thématique « La Poésie volcanique » pour proposer ce mardi 6 mai, à 18 heures à la Médiathèque du centre-ville de Bastia (entrée libre), une lecture-spectacle intitulée « Le Cœur Volcan » explique-t-il. «La poésie volcanique invite à réfléchir à l’énergie créatrice à l’état pur, l’éruption de l’imaginaire, ses coulées de lave, qui changent le mot en vision. La BIP évoquera surtout les volcans intérieurs de chacun. Le titre de la lecture, « Le Cœur volcan », une chanson de Julien Clerc, définit bien l'esprit et le contenu du programme : jaillissements, flamboyances, exacerbation des passions... autant qu'éruption des larmes et des cendres ».





Des textes en français et des adaptations en corse

Au menu de cette soirée poétique : des extraits d’œuvres de poètes classiques comme Louise Labé et Rimbaud, de poètes d’aujourd’hui, Cécile Coulomb et … Raoul Locatelli, mais aussi des écrivains tels Maupassant ou Marguerite Duras. « La chanson ne sera pas en reste », précise encore R. Locatelli : « Des chansons empruntées à la plume de Brel et Ferré et aussi à celle plus surprenante d’Yvan Dautin avec son grain de folie et son humour noir. » Des textes en français et des adaptations en corse qui seront interprétés cette année par : Ivia Medori, Marie-Joséphine Susini « Zouzou », Jean-Etienne Langianni, Raoul Locatelli, Paul-Gérard Savelli et Xavier Tavera.





Xavier Tavera : lecture d’extraits de « La Métamorphose »

Raoul et son équipe de « Une minute de soleil en plus » n’en resteront pas là puisqu’en prolongement du centenaire de la disparition de Franz Kafka, ils proposeront une lecture d’extraits de l’œuvre « La Métamorphose », donnée par le comédien Xavier Tavera, dans les médiathèques territoriales et autres petits lieux. « La Métamorphose est l’un des récits les plus pathétiques et violents que Kafka ait écrits », souligne R. Locatelli qui sait de quoi il parle en tant qu’ancien professeur de philosophie. « C'est l'histoire, excessivement répugnante, dit l'auteur, d'un homme qui se réveille changé en cancrelat. Cette transformation est un châtiment imaginaire que Kafka s'inflige. Et son personnage est celui qui ne peut plus aimer ni être aimé. Seuls quelques éléments comiques et grotesques permettent de nous libérer de l’oppression du cauchemar ».





Un veranu incù Kafka

Entrée libre.

Bastia : Samedi 17 mai à 18 heures à L’Appuntu (3 rue des Mulets - Quartier du Puntettu)

Renno : Samedi 24 mai à 18h00 avec l’Associu Sipofà

Folelli ; Mercredi 4 juin à 18h00 à Médiathèque Mare è Monti.