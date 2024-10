Feli en tournée dans le sud de la France et à Paris

Fêtant ses 35 ans de carrière, le chanteur Feli Travaglini donnera plusieurs concerts en novembre dans le Sud-Est de la France et à Paris. Avec cette tournée historique il sera le 14 novembre au Pasino d’Aix en Provence, le 15 au casino d’Hyères et au Casino de Paris le 19 novembre.

« L’enfant de la Casinca est bien plus qu’un artiste c’est un ambassadeur passionné d’une culture unique, un nom, une voix, qui résonnent depuis 35 ans dans le monde artistique corse dont les mélodies intemporelles et l’authenticité, traversent les générations, font vibrer les cœurs bien au-delà des frontières de la Corse » déclare Jean Dal Colletto, Président de la Fédération des Groupements Corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône.