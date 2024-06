Bombyx disparate, le ravageur qui met les chênaies de Corse à nu

Des parcelles de chênaies semblent avoir été incendiées. En effet, depuis plusieurs jours, riverains et agriculteurs observent des arbres totalement défeuillés, notamment sur les communes de Castiglione, Prato di Giovellina, Popolasca, Moltifao, Piedigriggio et Aiti. Aujourd'hui San Martino di Lota et Ville-di-Pietrabugno (nos images) sont également affectées par le phénomène.

La responsable ? Une espèce de chenille, appelée Bombyx disparate, qui prolifère par millions, et qui se nourrit de feuilles, laissant ces fagacées nues. « Cette manifestation est appelée gradation », explique Marie-Cécile Andrei-Ruiz, responsable de l'observatoire-conservatoire des invertébrés de Corse à l'office de l'environnement.



En effet, tous les 40 ans environ, « en haute altitude », cette espèce non urticante « pullule » dans les montagnes, notamment en Corse, et mange les feuilles des arbres - à l’exception des figuiers et des oliviers. Ces dernières constituent l’intégralité de leur alimentation. « Il s’est passé quelque chose, qui a déclenché des pontes importantes », estime-t-elle, alors que le changement climatique est un facteur aggravant face à ce phénomène. « C’est comme si la machine s’était emballée ».

Présent sur le territoire depuis des centaines d’années, le Bombyx disparate se met tout à coup à pondre de manière abondante, surprenant alors habitants et exploitants agricoles l’année suivante. « Le surnom de ce papillon est ‘la spongieuse’. Pour camoufler son nid, la femelle s’arrache les poils du ventre et les colles sur ses œufs », poursuit l’entomologiste. Ainsi, détecter sa présence reste difficile en amont.



À plus basse altitude, la gradation des chenilles apparaît plus fréquemment, constate Marie-Cécile Andrei-Ruiz. « À Porto-Vecchio, notamment, les habitants connaissent mieux le sujet, parce qu’ils y sont confrontés de manière plus régulière, tous les 20 ans environ. C’est une conséquence directe du réchauffement climatique », pointe-t-elle.

Et de se remémorer : « Dans les années 2000, je me souviens que des campings du sud de l’île avaient même été contraints de fermer leurs portes. Les chenilles se comptaient par millions, les vacanciers glissaient dessus… C’était vraiment impressionnant à voir. »