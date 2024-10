Julien Maggiotti (SC Bastia) : "Les deux équipes sont pénalisées"

Benoît Tavenot (entraîneur SC Bastia)

"Tout le monde est très déçu de la finalité de la rencontre. On a essayé de maintenir les joueurs sous pression, car nous n'étions pas certains que le match allait être reprendre. On avait la volonté de reprendre. Mais, le terrain est détrempé et il ne fait que pleuvoir. Même sans les incidents, on aurait dû arrêter le match par rapport à l'orage. Même si on a joué qu'une seule mi-temps, on a préparé ce match, il y avait beaucoup d'influx nerveux et on ne va pas rentrer à Bastia avant une heure du matin. C'est comme ça. Il faut bien récupérer et se projeter sur Rodez".



Julien Maggiotti (joueur SC Bastia)

"La fête a été gâchée. C'est encore triste. Cela devient dur. C'est un derby oui, mais cela se passait bien sur le terrain même s’il y avait de l'engagement. Aujourd'hui, les deux équipes sont pénalisées, car nous n'avons pas pu finir le match. On avait l'avait bien préparé, et les deux clubs ne peuvent pas aller au bout de cette rencontre, même si ce sont, au final, les conditions météo qui ont fait que cela n'aurait pas pu se jouer. On a attendu une heure dans le vestiaire, c'était inutile de reprendre ce match. Cela n'aurait pas été facile".

"Il a fallu attendre les délais réglementaires. Ils ont été un peu longs, mais c'est la réglementation qui est comme cela. Le match est reporté pour intempéries, je pense que c'est justifié. Le terrain ne permettait pas de continuer à jouer un match de football en toute sécurité. On s'adapte à cela et on va se préparer pour Guingamp. Le début du match n'a pas été satisfaisant. On avait envie de reprendre, on avait réglé des choses, et on était presque heureux de rentrer à 0-0."