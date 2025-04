Maison de la Corse à Marseille : Deux conférences ce jeudi 10 avril

Ce jeudi 10 avril à 18h30, la Maison de la Corse à Marseille abritera deux évènements intéressants : Un séminaire sur « Napoléon III et Marseille » et une conférence sur « Napoléon III et les Romanov »





Ces deux rendez-vous sont proposés par la Société Napoléonienne de Marseille, présidée par Jacques di Costanzo. A 18h30, Michel Metenier parlera de Napoléon III et Marseille. « C'est vraisemblablement, avec Paris, la ville que Napoléon III a le plus aimée » souligne le conférencier. «Napoléon III s'est rendu plusieurs fois à Marseille et lui doit son visage actuel au Second Empire. Marseille doit beaucoup à l'Empereur. Et, ô paradoxe, Marseille a toujours, via les plébiscites, dit « non » à Napoléon III »

A 19h30, Paul Chapoy viendra lui nous entretenir de la rivalité entre les Napoléon et les Romanov. « Cette rivalité va engendra une guerre titanesque entre l'empire d'occident et l'empire d'orient, comme en atteste le nombre de morts : 250.000 en Russie, 90.000 en Crimée » déclare Paul Chapoy.