Femu Ghjuventù, une nouvelle démarche dédiée aux jeunes militants

Dans cette optique, l’objectif principal de Femu Ghjuventù est avant tout de travailler sur trois grandes thématiques jugées essentielles pour la jeunesse et l’avenir de la Corse : “terra, lingua è populu”. “La terre, c’est la matrice du combat nationaliste”, explique Jean-Baptiste Geronimi. “Quand on parle de terre, on parle aussi d’accès au logement et d’agriculture. La langue, c’est l’aspect culturel et linguistique de la Corse. On a d’ailleurs vu récemment les différentes mobilisations qu’il y a eu pour la langue de la part de la jeunesse, donc c’est très important que nous, en tant que jeunes, on s’empare de ce sujet-là. Et enfin, le peuple, c’est pour toutes les questions qui touchent le social, la précarité étudiante, le pouvoir d’achat, la pauvreté de manière générale en Corse.”





Au-delà de ces thématiques, cette plateforme dédiée aux jeunes de 16 à 35 ans, a également pour objectif de se rendre sur le terrain pour établir des liens avec les différentes structures présentes en Corse. “On souhaite rencontrer les structures, qu’elles soient associatives, culturelles, syndicales, comme les syndicats étudiants, mais aussi les syndicats de travailleurs, ainsi que les groupes de jeunes des partis et des mouvements politiques”, décrit Jean-Baptiste Geronimi. En allant à la rencontre des jeunes et des acteurs de la société corse, Femu Ghjuventù entend renforcer son impact et travailler pour des sujets qu’ils jugent importants, notamment pour la jeunesse.



Pour Femu Ghjuventù, il sera d'ailleurs impératif de partir de façon active à la rencontre des jeunes “dans toute la Corse”. “On veut rencontrer les différentes structures, bien sûr, mais on veut aussi aller à la rencontre de tous les jeunes en Corse", précise Jean-Baptiste Geronimi. Pour lui, il est nécessaire d’aller à la rencontre de la jeunesse insulaire, y compris celle qui n’est pas engagée politiquement. “Je n’aime pas ce discours de dire que les jeunes ne s’intéressent pas à la politique”, déplore Jean-Baptiste Geronimi. “Ils s’intéressent à la politique d’une manière différente, et c’est donc nous qui devons aller vers les jeunes, c’est pourquoi Femu a Ghjuventù, qui nous permet d’être structurés, va faciliter cette démarche.”



Le cadre posé, le coordinateur de Femu Ghjuventù précise que les actions de la structure vont bientôt démarrer, avec une première rencontre prévue avec l’Aiutu Studientinu, une association qui lutte contre la précarité étudiante. D’autres rencontres auront lieu d’ici quelques semaines, notamment avec “des syndicats étudiants et des associations culturelles”. En attendant, Femu Ghjuventù compte déjà 80 membres actifs.