Bastia : "L’humain au défi du numérique", thème de l’édition printanière de Parolle vive

« C’est avec un thème bien d’actualité que nous revenons » souligne Raoul Locatelli, le directeur artistique de la manifestation, « et pourtant nous l’avions prévu depuis bien longtemps. L’Intelligence artificielle fait beaucoup parler d’elle, fait débat et nos invités seront là pour y mettre toute la lumière ».



Les invités, justement. Tout d’abord, Philippe Granarolo, professeur agrégé de philosophie, Docteur ès Lettres. Il donnera une conférence intitulée « L’intelligence artificielle : une chance ou une menace pour l’humain ? ». Il s’agira pour l’intervenant de porter un jugement éclairé sur l’Intelligence Artificielle ou encore de la fameuse application ChatGPT.



Autre invité d’Une minute de soleil en plus, Roland Gori, pour une conférence-débat : « Que devient notre liberté de vivre et de créer dans nos sociétés de contrôle ? ». S’appuyant en particulier sur son dernier ouvrage « La fabrique de nos servitudes », Roland Gori montrera comment, dans nos sociétés de contrôle, l’information est le moyen privilégié de surveiller, de normaliser et de donner des ordres sans en avoir l’air.

A l’issue de sa conférence ainsi qu’après le documentaire qui lui est consacré, Roland Gori, en partenariat avec la librairie bastiaise Alma, dédicacera ce dernier ouvrage, « La fabrique de nos servitudes ». De Roland Gori il en sera donc question aussi avec un documentaire de Xavier Gayan (2021) qui sera projeté au Studio Cinéma. Ce film propose un portrait intime de Roland Gori, accompagné de témoignages de proches : ses éditeurs Henri Trubert et Sophie Marinopoulos (éditions Les Liens qui libèrent), la philosophe et académicienne Barbara Cassin, le médecin hospitalier et auteure Marie-José del Volgo, le directeur du théâtre Toursky à Marseille Richard Martin.



Enfin, un peu d’humour dans ce monde fou du numérique avec le one man show du comédien Albert Meslay. « Invité déjà à deux reprises par notre association, pour ses précédents spectacles, « L’Albertmondialiste » et « Je délocalise », Albert Meslay nous revient à Bastia avec son tout dernier one man show, « La joyeuse Histoire du monde » » indique Raoul Locatelli. « Un spectacle grinçant à l’humour noir parfois qui invite le public à un voyage dans le temps, depuis l’âge de la pierre taillée jusqu’au 31ème siècle, la fin du monde ! ».





Comme l’équipe d’Une minute de Soleil en Plus voit toujours plus loin, elle nous annonce déjà une belle édition automnale de Parolle Vive avec le physicien-philosophe Etienne Klein et une édition 2024 sur le thème de Franz Kafka.