À Ajaccio, Cuttoli et Bonifacio, POETIK PARK va embarquer les spectateurs pour un cabaret unique

POETIK PARK 2025 commencera sa tournée avec le Cabaret des plages vendredi à Bonifacio sur la plage de Saint-Antoine - L'Orca à 15h. Il sera ensuite samedi à Ajaccio à 10h sur la plage du Lazaret.

"C'est le Cabaret des plages parce qu'on va arriver en bateau, ça jouera sur le bateau-scène, sur la plage, dans l'eau. A la Parata, c'est le Cabaret de l'île montagne car ça se passe en hauteur, au dessus de la tour génoise et on va raconter l'île montagne", dévoile Arnaud Nano Méthivier.



Le samedi soir, le cabaret s'installera dans le village de Cuttoli à 18h30 pour un ciné-concert "La danse des acteurs" en partenariat avec l'association A Nucciola. "C'est un grand tour d'horizon du cinéma. ll y aura 63 extraits de films en musique avec des danseurs, des musiciens, et des extraits de films où des comédiens dansent (Bourvil, De Funès, Montand, Travolta et Thurman...), c'est une vrai fête et c'est un lieu où nous avons un panorama sur la vallée de la Gravona", indique le créateur de POETIK PARK.



Cette fête se poursuivra dimanche toute la journée à Ajaccio, avec à 10h, plage Saint-François, le Cabaret des plages et à 17h aux îles sanguinaires sur la pointe sublime de la Parata, avec le Cabaret de l’île montagne, un spectacle sur fond du coucher de soleil de 17h21.



Ce festival (gratuit et libre participation) est une co-production Le Rideau Rouge - Appietto (association Nanustrale) et Cie Aremanera, avec le soutien de l'associu A Nuciola, du FDVA-Fond de développement de la vie associative et de mécènes privés). ​​​



Programme

BONIFACIO

Vendredi 24 octobre :

15H : Plage de Saint Antoine - L'orca (grotte à ciel ouvert) (Bonifacio ) > Le Cabaret des plages

AJACCIO

Samedi 25 octobre :

10H du matin : Plage du Lazaret (Ajaccio) > Le Cabaret des plages

En apparté :

CUTTOLI_CORTICCHIATO

Samedi 25 octobre :

18H30 : A funtanedda (Cuttoli Village) > Ciné Concert "La danse des acteurs"

(En partenariat avec l'associu A Nuciola)

AJACCIO

Dimanche 26 octobre :

10H du matin : Plage Saint François (Ajaccio) > Le Cabaret des plages

17H :"La pointe sublime" de La Parata (îles sanguinaires - Ajaccio) (avec le coucher de soleil 17H21) > Le Cabaret de l'île Montagne



Gratuit



