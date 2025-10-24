À Ajaccio, Cuttoli et Bonifacio, POETIK PARK va embarquer les spectateurs pour un cabaret unique

Installer un cabaret artistique sur nos plages, dans un village du Pays d'Ajaccio ou encore sur la pointe de la Parata et ressentir notre territoire à travers le spectacle vivant : C'est le concept original du POETIK PARK. Le cabaret artistique va s'installer notamment sur des plages ajacciennes ce week-end pour nous livrer de la culture avec sa barge théâtre, le "Tragulinu di a cultura". Le cabaret débarquera des artistes du cirque, de la danse, de la musique et du cinéma, de la marionnette, des installations artistiques.
Ce cabaret a choisi les plages et les paysages de l'île comme décor pour présenter ses performances artistiques avec notamment son bateau-scène. Le cabaret s'est déjà produit en Corse et les photographies témoignent de la magie créé à chacun de ces événements.
A quelques heures du lancement de cette nouvelle édition de l'événement, l'inventeur de ce rendez-vous est déjà en repérage à Bonifacio où le bateau-scène débarquera sur la plage Saint-Antoine. Si le bateau a sa scène, le véritable décor de POETIK PARK, c'est l'espace naturel. Arnaud Nano Méthivier aime inventer ses propres événements et il en crée dans le monde en entier, sur le continent et ici en Corse avec l'association Nanustrale. Le POETIK PARK fait partie des fêtes artistiques, projets portés par le créateur.
Dimanche en fin d'après-midi, sur les hauteurs de la pointe de la Parata, le cabaret va débarquer cette fois à pied pour nous faire vivre cette expérience artistique en pleine nature. "L'artiste est là pour zoomer sur la poésie naturelle. Il peut dévoiler la nature un peu plus". L'idée de ces rendez-vous est de permettre au public de vivre un instant poétique et suspendu, en ressentant son territoire, en le regardant autrement à travers le spectacle vivant. "Notre action, c'est d'amener de l'artistique en plein air, de la poésie humaine dans la poésie naturelle".
"Les arts de pleine nature, c'est ça que l'on défend"
"L'idée, c'est de proposer de l'art à d'autres endroits et à d'autres horaires (le matin ou au coucher de soleil) de ceux habituels, là où il y a un environnement magnifique. L'environnement fait partie du projet POETIK PARK. La nature est déjà superbe, on y ajoute un peu de violon, d'accordéon, de clowns, de danse, et le tour est joué pour créer une émotion.C'est un festival hors cadre physique, géographique, temporel et artistique aussi. Tout ce mélange créé un grand cabaret (...) Le plus beau cabaret du monde est dans la nature corse, on essaie de le faire en tout cas", explique Arnaud Nano Méthivier.
"Il y a une envie de l'association Nanustrale d'aller toujours dans la nature pour profiter des éléments qu'elle nous offre : la géographie, le soleil, la lune qui se lève, les beaux paysages, les éléments... c'est tout cet environnement que l'on essaie de défendre. En tant que directeur artistique, c'est vraiment ma ligne, mettre la poésie humaine dans l'environnement et moins l'enfermer dans les salles de spectacle. Ici, l'environnement est tellement spectaculaire que c'est dommage de passer à côté. C'est aussi très beau d'écouter du violon et de voir de la danse contemporaine sur la plage, pas juste d'y bronzer. Le public vient vivre une aventure. On raconte une corse aussi, des paysages singuliers", ajoute-t-il.
Ces rencontres avec les éléments et l'artistique sont un appel à la contemplation, aux sens, à un temps de pause sur l'espace public. POETIK PARK, en allant sur d'autres territoires et espaces publics, touchent des publics inhabituels.
"C'est le Cabaret des plages parce qu'on va arriver en bateau, ça jouera sur le bateau-scène, sur la plage, dans l'eau"
POETIK PARK 2025 commencera sa tournée avec le Cabaret des plages vendredi à Bonifacio sur la plage de Saint-Antoine - L'Orca à 15h. Il sera ensuite samedi à Ajaccio à 10h sur la plage du Lazaret.
"C'est le Cabaret des plages parce qu'on va arriver en bateau, ça jouera sur le bateau-scène, sur la plage, dans l'eau. A la Parata, c'est le Cabaret de l'île montagne car ça se passe en hauteur, au dessus de la tour génoise et on va raconter l'île montagne", dévoile Arnaud Nano Méthivier.
Le samedi soir, le cabaret s'installera dans le village de Cuttoli à 18h30 pour un ciné-concert "La danse des acteurs" en partenariat avec l'association A Nucciola. "C'est un grand tour d'horizon du cinéma. ll y aura 63 extraits de films en musique avec des danseurs, des musiciens, et des extraits de films où des comédiens dansent (Bourvil, De Funès, Montand, Travolta et Thurman...), c'est une vrai fête et c'est un lieu où nous avons un panorama sur la vallée de la Gravona", indique le créateur de POETIK PARK.
Cette fête se poursuivra dimanche toute la journée à Ajaccio, avec à 10h, plage Saint-François, le Cabaret des plages et à 17h aux îles sanguinaires sur la pointe sublime de la Parata, avec le Cabaret de l’île montagne, un spectacle sur fond du coucher de soleil de 17h21.
Ce festival (gratuit et libre participation) est une co-production Le Rideau Rouge - Appietto (association Nanustrale) et Cie Aremanera, avec le soutien de l'associu A Nuciola, du FDVA-Fond de développement de la vie associative et de mécènes privés).
Programme
- BONIFACIO
Vendredi 24 octobre :
15H : Plage de Saint Antoine - L'orca (grotte à ciel ouvert) (Bonifacio ) > Le Cabaret des plages
- AJACCIO
Samedi 25 octobre :
10H du matin : Plage du Lazaret (Ajaccio) > Le Cabaret des plages
- En apparté :
CUTTOLI_CORTICCHIATO
Samedi 25 octobre :
18H30 : A funtanedda (Cuttoli Village) > Ciné Concert "La danse des acteurs"
(En partenariat avec l'associu A Nuciola)
- AJACCIO
Dimanche 26 octobre :
10H du matin : Plage Saint François (Ajaccio) > Le Cabaret des plages
17H :"La pointe sublime" de La Parata (îles sanguinaires - Ajaccio) (avec le coucher de soleil 17H21) > Le Cabaret de l'île Montagne
Gratuit
Plus d'informations sur :
https://www.nanomusic.fr/
https://www.nanomusic.fr/poetik-park?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExdXV2WkZmakdHN1ptVExKdAEem98L6IdA7x-qfifQmXlEL5Izj1vNwY5j60-1QX1jDrEXRL41LeauisSW9bU_aem_34t9vRc_jT0VPRWk-aTaOw
