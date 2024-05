L’équipe de France de Handball a préparé les JO en passant par la Corse

Lors de cette escapade corse, les bleus ont rencontré les jeunes licenciés insulaires au cours d’un entraînement au complexe sportif de Calvi. Les plus jeunes ont eu la chance par la suite d’échanger avec les joueurs lors d’une séance de dédicace.

Un événement qui a eu leur grâce à l’amitié entre Adrien Magne, entraîneur de l’équipe è Lisula et la relation amicale liée via le handball avec Érick Mathé. " Il m’a demandé ce qu’il était possible de faire et qui pouvait être proposé si l’équipe de France venait préparer les JO à Lisula. J’ai donc demandé à Jean-Michel de Marco, directeur de l’office du tourisme, de se charger du dossier. On a monté le projet en lien avec le team manager et nous avons contacté tous les services pour l’organisation de l’événement".





Du côté sportif, tous les visiteurs semblaient ravis du moment passé rythmé par entraînements, visites et découvertes. Et du côté insulaire, parmi les 1 200 jeunes licenciés de Corse, ce sont plus de 500 enfants qui se sont rendus à Calvi ce 8 mai pour rencontrer les champions et repartir avec des ballons, des maillots , des cartes, le tout dédicacé, pour créer d’extraordinaires souvenirs dans les mémoires de la jeunesse sportive.

" De les voir heureux c’est pour nous une grande satisfaction", soulignait Adrien Magne.





Lisula, une terre où le sport est omniprésent

"Nous sommes inscrits comme terre d’accueil et terre sportive. La ville a une configuration exceptionnelle où tout le monde vient avec plaisir s’entraîner. Avec mes 2 casquettes, nous eu la chance d’avoir accueilli plusieurs événements sportifs de haut niveau, comme Salomon, actuellement le GT 20 sur ces 680 km de ce circuit cyclo. Le 14 mai, nous recevrons la flamme olympique. Nous sommes heureux et nous continuerons longtemps dans cette politique sportive", s'est réjouie pour sa part la maire de LIsula et présidente de l'ATC à l'heure de l'accueil des tricolores à la mairie.



Une Corse au cœur des JO

'Nous prenons également un peu part aux JO, car la Corse d’après les entraîneurs est un endroit où il fait bon vivre. De nombreux athlètes de haut niveau sont ainsi passés par l’île. Nous sommes avons une vraie politique sportive avec de gros projets portés par des mairies et épaulés par la Cdc" a encore précisé, enthousiaste, Angèle Bastiani.

En écho, .Guillaume Gilles, entraîneur de l’équipe de France n'a pas manqué de dire tout les bienfaits que les tricolores ont retiré de ce séjour.

" Je connais la Corse pour y être venu en vacance, je connais les cadres assez incroyables dans lequel on débarque ici. Sur une journée de travail nous avons conjugué les échanges à venir, la préparation et passé du temps en dehors de la salle d’entraînement, pour prendre de l’énergie et travailler sur la cohésion du groupe. On a vécu ces quelques jours de manière très intense et on repart avec de merveilleuses images en tête ".