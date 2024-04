En prélude à l’édition 2024 de son festival multidisciplinaire littérature, sciences, arts « Lire le monde », l’association Altaleghje organise la 8e édition de son concours de nouvelles. Alleghjaci se déroule jusqu’au 31 mai 2024.

En 2024, le concours de nouvelles garde la tête dans les étoiles et propose aux passionnés d’écriture, lecteurs assidus, rêveurs ou curieux de tous bords de faire travailler leur imagination avec un thème intitulé « Ma place dans l’univers ».

Un jury présidé par Alain di Meglio

Le jury de l’édition 2024 est présidé par Alain di Meglio, poète et professeur à l’Université de Corse. À ses côtés, on retrouvera, Louis-Philippe Dalembert, écrivain en résidence, Marie-Ange Despras, Norbert Paganelli et Sylvain Guérin, lauréats du concours 2023, ainsi que Pierre Decortes, responsable de Pratica Lingua d’Avretu.

Le concours mode d’emploi

Le concours est ouvert aussi bien aux adultes qu’aux plus jeunes, en langue française et en langue corse.

La catégorie jeunes s’adresse aux enfants et adolescents de moins de 18 ans. Il est possible de participer de manière individuelle ou collective, par groupe de 2 à 12 personnes au maximum.