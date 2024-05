"Un moment que je n'oublierai pas": à Lisula, le relais de la flamme vu de l'intérieur

On connaissait leurs noms depuis hier, et ce mardi ont porté la flamme olympique durant son relais balanin. Il s’agit de Laura Colombani, Pascale Mattei, Tuan Felix Vox, Thimothée Meurisse, Christian Cabantous, Capucine Boulanger, Basan Outnasanov, Waqar Ahmed Katib, Benjamin Guelfucci, Thomas Barthes.



Pascale Mattei, deuxième porteuses de flamme à Lisula, livre ses impressions. "Ce moment plein d'émotions intenses, un mélange de fierté et de reconnaissance. C'était aussi un moment empreint d'humilité, car devant un événement d'une telle envergure, on se sent minuscule. C'est un instant que je n'oublierai pas,. On se sent pousser des ailes."