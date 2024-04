Corte : Des restrictions de circulation dans la vallée de la Restonica à partir du 1er mai

Suite aux dégâts sur la RD 623 provoqués par les fortes intempéries du 2 novembre 2023, à partir du 1er mai 2024, la circulation dans la Vallée de la Restonica sera strictement régulée.



Selon les dispositions d'un arrêté pris par la collectivité de Corse la circulation des véhicules sera interdite sur la RD 623 à partir de Tuani. De plus, l'accès à la partie de la route entre le Pont de Tragone et le pont du Lamaghjos est strictement réservé aux services d'urgence (Collectivité de Corse, services de secours, de police ou de gendarmeri). Pour pallier ces restrictions, une "voie verte" sera aménagée à partir de Tuani jusqu'à Tragone, ouverte uniquement pendant la période du 1er avril au 31 octobre de chaque année. Il est cependant important de noter que l'utilisation d'engins de déplacement personnel motorisés, tels que les trottinettes électriques, gyropodes, mono-roues ou hoverboards, est strictement interdite sur cette voie verte.



Sur sa page Facebook la mairie indique que "seules les personnes disposant des macarons officiels seront autorisées à circuler dans ces zones restreintes". Ces macarons seront délivrés à partir du mardi 30 avril 2024 à l'accueil de la Mairie de Corte. De plus, une barrière automatique sera installée à Tuani dans les prochains jours, et les ayants droits seront contactés pour récupérer leur télécommande.