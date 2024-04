Une rencontre littéraire avec Dominique Pietri à la médiathèque de Petreto-Bicchisano





Samedi prochain, le 4 mai, la Médiathèque de Petreto-Bicchisano accueille l'auteure Dominique Pietri pour une rencontre passionnante à partir de 14h. L'entrée est libre et ouverte à tous.



Dominique Pietri présentera son premier roman intitulé "Juste une ile", une histoire inspirée de faits réels autour de Tildette, une centenaire dont la vie et les souvenirs sont au cœur du récit. Le roman explore la rencontre improbable entre une narratrice en quête de sens après un burn-out et une arrière-grand-mère vivant en EHPAD à Paris. Le lien entre ces deux femmes se tisse autour de l'île de Corse, dépeignant une amitié profonde et sincère malgré les apparences.



Cette histoire émouvante évoque également la période de la Seconde Guerre mondiale en Corse, mettant en lumière le rôle de refuge et de solidarité que l'île a offert à certaines familles juives. Dominique Pietri explore ainsi des thèmes d'humanité, de mémoire et de transmission, rappelant l'importance de ne jamais oublier les événements passés.



L'auteure, également éditorialiste et formatrice, partagera avec le public les coulisses de l'écriture de ce roman poignant et engagé. Une occasion unique de découvrir l'œuvre et la vision de cette autrice talentueuse.



Ne manquez pas cette rencontre enrichissante avec Dominique Pietri à la Médiathèque de Petreto-Bicchisano le 4 mai prochain.