De 3 jours à plusieurs mois, quel délai pour avoir un rendez-vous médical en Corse ?

Mieux connaître les conditions d’accès aux soins pour pouvoir établir des plans d’action visant à rendre le système de santé plus efficace. C’est l’objectif de la carte de France de l’accès aux soins publiée par la Fondation Jean Jaurès fin avril. À travers ce rapport d’étude de plus de 80 pages, l’organisme est venu regrouper les statistiques d’usages des utilisateurs professionnels de santé utilisant Doctolib afin de dresser un panorama inédit sur l’accès à la médecine de ville et la mobilisation des praticiens sur les territoires métropolitains. Établie à partir d’un échantillon de plus de 200 millions de consultations effectuées auprès de 75 000 professionnels de santé inscrits sur Doctolib, cette étude passe 10 professions de santé à la loupe et permet d’un côté d’évaluer par département les délais d’octroi d’un rendez-vous et de l’autre d’évaluer la densité de spécialistes sur les territoires. Des critères face auxquels la Corse semble contre toute attente plutôt bonne élève.S’intéressant tout d’abord à la médecine générale, l’étude vient confirmer que ces praticiens « restent en première ligne pour absorber la demande de soins, notamment non programmés ». « Dans 90% des départements où sont présents des médecins généralistes ayant recours à Doctolib, les demandes de rendez-vous sont satisfaites en moins d’une semaine », relève la Fondation en ajoutant que 41% des rendez-vous peuvent être pris en moins de 48h et 33% en moins de 24h. En Corse, à l’instar de la valeur médiane au niveau national, le délai d’octroi d’un rendez-vous chez un médecin généraliste est de trois jours. On y compte une densité évaluée entre 109 et 119 médecins généralistes pour 100 000 habitants, contre 146 au niveau national. Au regard de l’étude, l’île semble également bien dotée en pédiatres, puisque les données font état de 20 à 34 praticiens pour 100 000 habitants, soit plus qu’une majorité de territoires.Selon l’étude de la Fondation Jean-Jaurès, la Corse tire également son épingle du jeu pour l’obtention d’un rendez-vous rapide chez un masseur kinésithérapeute pour lequel la valeur médiane est estimée à 3 jours, contre 6 au niveau national. La densité régionale de ces professionnels distingue également l’île avec 42 à 170 praticiens pour 100 000 habitants, ce qui place la Corse dans les régions les mieux pourvues. En psychiatrie également, avec 8 à 13 praticiens pour 100 000 habitants recensés dans les deux départements corses, l’île se situe dans la moyenne haute des territoires. L’accès aux sages-femmes est de son côté assez rapide sur l’île puisqu’il faut en moyenne 1 à 7 jours en Haute-Corse pour obtenir un rendez-vous et 8 à 14 en Corse-du-Sud. La valeur médiane du délai d’octroi d’un rendez-vous au niveau national est de 11 jours.La Fondation Jean-Jaurès met par ailleurs en exergue les tensions qui existent en termes d’accès aux soins dentaires. La plupart des départements connaissent ainsi des délais de rendez-vous d’environ un mois alors qu’en Corse, il faut en moyenne compter 8 à 14 jours. En moyenne, 67 chirurgiens-dentistes sont recensés pour 100 000 habitants au niveau national, un chiffre qui s’assimile à la densité de praticiens constatés en Corse puisqu’ils ont 66 à 90 pour 100 000 habitants en Corse-du-Sud et 50 à 59 en Haute-Corse.En ophtalmologie, les auteurs de l’étude observent que l’attente dépasse souvent deux mois dans de nombreux territoires. En Corse, où on recense 7 à 17 ophtalmologues pour 100 000 habitants, il existe une disparité importante pour trouver un rendez-vous entre les deux départements : s’il ne faut en moyenne que 15 jours en Corse-du-Sud, ce délai monte à un à deux mois en Haute-Corse. Du côté des gynécologues avec 8 à 11 praticiens pour 100 000 habitants recensés en Haute-Corse et 11 à 16 en Corse-du-Sud, l’étude constate que la Corse se place dans la moyenne de la densité de professionnels installés sur les différents territoires.En revanche, les cardiologues sont pour leur part assez peu nombreux sur l’île, puisque seulement 7 à 10 praticiens pour 100 000 habitants sont recensés en Corse-du-Sud et 9 à 13 en Haute-Corse. Même constat en dermatologie, spécialité dans laquelle seulement moins de trois médecins pour 100 000 habitants sont installés en Haute-Corse et 3 à 5 en Corse-du-Sud où il faut en moyenne 2 à 3 mois pour obtenir un rendez-vous.