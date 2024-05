"Cita Nostra" : l'appli mobile de 2 jeunes corses pour mieux connaître l'île

Cedric Mistrali, 20 ans, étudiant en BTS management au lycée Laetitia d’Ajaccio et Paul-François Simoni, 19 ans, étudiant en commerce à l’université de Nice n’ont rien à envier à Mark Zuckerberg. Ces deux entrepreneurs en herbe originaires d’Ajaccio ont imaginé une application,, qui répertorie les endroits incontournables à visiter sur l’ensemble de la Corse. Un panel d’activités et de monuments culturels est également référencé. « Nous souhaitions faciliter la découverte de l’île et englober l’ensemble des activités touristiques à travers une seule et unique application, pour les vacanciers et les habitants locaux », explique Cedric Mistrali.Concrètement, lorsqu’un utilisateur se connecte sur l’application, il se voit proposer un large éventail de restaurants, d’hôtels, de bars, de soirées et de loisirs divers. Chaque référencement dispose d’un descriptif, de photos, d’un numéro et d’un système de géolocalisation relié à Google Maps. Il est également possible d’acheter directement en ligne un billet pour assister à un spectacle ou à une exposition. Parmi les établissements mis en avant par CITA NOSTRA, on peut citer Le KOS Beach Club à Ajaccio, l’hôtel du Dolce Vita ou encore Le Sun Club à Porticcio. Du côté des activités, les internautes se voient proposer la visite de la Maison Bonaparte ou la pratique de la natation au complexe Pascal Rossini. Il existe aussi une interface shopping, paillotes, sentiers et rivières, ou encore événements à la Une.En tout, l’application comptabilise 400 référencements. « On espère dépasser la barre des 1000 à la fin de l'été, » précise Cédric Mistrali. Un projet ambitieux, qui nécessite une part de travail considérable : « Nous sommes allés partout pour démarcher les établissements. Cela nous prend un temps colossal pour tester l’ensemble des lieux. On passe, on discute avec les patrons, on se renseigne beaucoup avant d’envisager d’émettre un potentiel avis. En ce moment, nous travaillons de 8h à 2h du matin. Nous sommes davantage présents sur la Corse-du-Sud, mais nous espérons développer davantage le secteur de la Haute-Corse, voire même étendre le dispositif sur la Cote d’Azur, de Saint-Tropez à Monaco. »Afin de concrétiser leur projet, dont les prémices se sont dessinées au mois de mars 2022, Cedric Mistrali et Paul-François Simoni ont fait appel au savoir-faire des employés du CampusPlex d’Ajaccio, une société de création d’applications et de sites internet. « On leur a demandé des conseils pour maîtriser les logiciels et les systèmes de codage, on a appris à leur côté en un peu plus d’un an. », souligne Cédric Mistrali.Pour l’heure, l’application, gratuite, compte 2500 utilisateurs en Corse. Elle est à télécharger sur l’App Store et l’Android Store. CITA NOSTRA est également présent sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Si un établissement souhaite être référencé, il doit payer de 40 à 500 euros à l’année. Une énième initiative qui rend ses lettres de noblesse à la nouvelle génération insulaire.IOS : https://apps.apple.com/fr/app/ cita-nostra/id6449766389 Android : https://play.google.com/store/ apps/details?id=com. goodbarber.citanostra& pcampaignid=web_share