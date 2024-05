Porto-Vecchio : la municipalité va acheter un terrain 1 million d’euros avec une idée en tête

1 070 000 euros, c’est ce que la municipalité prévoit de débourser pour ces trois parcelles de 2 670m2, sur lesquelles se trouve un bâtiment qui n’a jamais été achevé. Coûteuses ces parcelles que le service des domaines estime à 750 000 euros ? « Non, on investit au bon endroit et au bon moment », répond le maire Jean-Christophe Angelini, qui a sollicité l’expertise de trois professionnels de l’immobilier.Il faut dire que ce terrain a un emplacement pour le moins atypique : il se situe à 50 mètres du Bastion de France, rue Ettori, avec vue sur le port. « Ce prix se justifie par son emplacement exceptionnel sous les bastions, et compte tenu de la rareté des terrains constructibles en cœur de ville », souligne le 1er adjoint Michel Giraschi. « On a aussi exprimé une volonté politique, reprend Jean-Christophe Angelini, qui est de dire qu’à cet endroit, il n’y aura pas de choix économique ou urbanistique contraire à notre vision de développement du port et de l’arrière-port. » Cette volonté politique qui s’exprime, c’est le refus de laisser entrer la spéculation « dans cette oliveraie sans âge, au cœur de nos bastions, reconnaît le maire. Et dès lors qu’on acquiert le bien, on se prémunit de tout ça ». « Ne pas l’acheter aurait été une faute, approuve l’ancien maire Georges Mela. On sait que ce sont des terrains lorgnés par des privés... »D’autant que la municipalité sait précisément ce qu’elle veut faire de ce terrain : une station pour relier les bastions et la marine, avait annoncé il y a quelques mois Jean-Christophe Angelini , imaginant une sorte d’ascenseur urbain. Aujourd’hui, « on parle plutôt d’un funiculaire, a actualisé le maire. On a rencontré un certain nombre d’opérateurs dans le domaine. Et on va faire une étude technique. » L’intérêt de ce projet ? Inciter les gens à se garer sur l’un des parkings du futur port de plaisance, pour qu’ils se rendent ensuite en ville via l’ascenseur urbain (ou funiculaire), ce qui aurait pour effet de désengorger le trafic routier en ville, notamment l’été. Mais Jean-Christophe Angelini s’est montré clair ce lundi soir : « Le moment n’est pas venu d’en parler dans le détail. Si le principe d’une liaison bastion-marine est acquis pour nous, sa faisabilité technique, son coût et ses contraintes ne sont pas encore connus. » Dans ce cas, un équipement touristique ou culturel ferait office de plan B sur ce terrain à un million d’euros.