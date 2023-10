Porto-Vecchio : Bientôt un ascenseur urbain pour relier le port à la citadelle ?

Du chantier du port où il se trouve en ce vendredi après-midi, Jean-Christophe Angelini regarde les terres. Devant lui se dresse un paysage familier pour tous les Porto-Vecchiais : le Bastion de France, entouré de maisons, qui s'offre en surplomb du port de plaisance. Le maire contemple un instant la carte postale, puis lâche, convaincu : "Quatre cents mètres à peine séparent le Bastion de l'enceinte portuaire. Le port et la ville ne doivent pas continuer à se tourner le dos." Entre le port et la ville, l'accès piéton le plus évident, via la Porte génoise, en décourage plus d'un, compte tenu du dénivelé. C'est la raison pour laquelle "on réfléchit à les relier par un ascenseur urbain, révèle le maire. Ce serait une nacelle simple, aérienne, qui assurerait la desserte entre le port et la ville."Cet ascenseur urbain fait penser à un autre ascenseur urbain, le Mantinum, qui relie depuis trois ans le Vieux-Port à la citadelle de Bastia. Pour l'heure, la municipalité porto-vecchiaise en est au stade de l'idée et doit encore avancer sur un projet qui, s'il se concrétise, soulagerait le stationnement en ville, notamment l'été. Touristes et locaux pourraient se garer sur l'une des 950 places de stationnement du port, donc 550 doivent être construites avec l'extension, puis emprunter l'ascenseur urbain.Ce projet s'inscrit dans la volonté d'interconnecter la future marina à ses environnements immédiats. Dans cette optique, la deuxième connexion interviendrait côté sud, via le port de commerce, jusqu'à l'embouchure du Stabiacciu. "Cette zone naturelle fait environ 120 hectares et elle n'a jamais été aménagée, regrette Jean-Christophe Angelini. Aujourd'hui, elle est réduite à une décharge à ciel ouvert. Et le fleuve est pollué." Le maire souhaite en faire "le poumon vert des Porto-Vecchiais", un écoparc qui serait un poste d'observation de la faune et de la flore, tout comme un lieu de loisirs et de promenades.Du port, l'idée serait de créer un cheminement piéton pour se rendre dans ce nouveau lieu de vie, en passant le long des marais salants. Mais les terrains du Stabiacciu appartiennent à des privés. Certains seraient disposés à vendre au Conservatoire du littoral, qui sanctuariserait la zone.Enfin, la troisième connexion est celle qui doit aboutir le plus rapidement, entre 2025 et 2026. Il s'agit de relier, en mobilités douces, le port aux Quatre-Chemins, quartier incontournable de la vie porto-vecchiaise. Y sont en effet implantés de nombreux équipements (clinique, stade, collège, lycée...) et centres commerciaux. La Citadina, navette électrique et gratuite mise en place en juillet 2018 par l'ancienne majorité municipale , avait déjà ouvert la voie des mobilités douces à Porto-Vecchio. L'offre se complétera d'une piste cyclable et d'un espace végétalisé à éclairage LED. Le port et les Quatre-Chemins sont distants d'environ 1,5 km.