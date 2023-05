A Citadina di Portivechju : le réseau de bus a atteint le million de passagers

Depuis 2018, le réseau de bus électrique A Citadina permet aux résidents, commerçants, salariés et plaisanciers de Porto-Vecchio de se déplacer gratuitement dans la zone urbaine. Symbole de son succès, cette navette a atteint, en mai 2023, la barre symbolique du million de passagers. Un chiffre d’autant plus positif que A Citadina est un moyen de transport 100 % électrique, et donc respectueux de l’environnement.



« À l’origine, c’est un service qui a été créé par la mairie de Porto-Vecchio, puis sa gestion a été transférée à la communauté de communes en 2022 », explique Jonathan Castellani, référent mobilités au sein de l’intercommunalité. « Nous sommes très satisfaits, car le réseau est entré dans les habitudes de vie des Porto-Vecchiais. Il est utilisé autant par les locaux que par les touristes. »



Tout au long de l’année, sept bus de 22 places tournent en continu du matin en soir, afin de relier le centre-ville, le port, les 4 chemins et l’ensemble des parkings. Un réseau organisé autour de quatre lignes et vingt arrêts, qui n’ont cessé de se développer au cours des dernières années. Justement, à compter du mois prochain, la Communauté de Communes du Sud corse, qui agit comme gestionnaire, a décidé d'ajouter deux nouveaux arrêts afin de desservir l'EPADH, le collège Léon Boujot et le lycée Jean-Paul de Rocca Serra.



« Cette augmentation de l’offre répond à une demande croissante du public », reprend Jonathan Castellani. « En 2021, on comptabilisait un total annuel de 242 000 passagers, et en 2022, il y en a eu 348 000 ! C’est une très grosse augmentation ! » Sur ses réseaux sociaux, le président de la communauté de communes et maire de Porto-Vecchio, Jean-Christophe Angelini, s'est également satisfait de la réussite du service de bus. « La navette électrique et communautaire est devenue indispensable en termes de mobilité, de cohésion sociale et de service public. »