Pétanque à Portivechju : Faby-Patteri-Guiglion remporte le Challenge Souvenir Pierrot Biancarelli

Samedi et dimanche les terrains tracés sur le site du Paradisu à l'Ospedale ont accueilli les passionnés de pétanque dans le cadre du Challenge Souvenir Pierrot Biancarelli organisé par la société porto-vecchiaises des Zinsali. Un week-end qui a commencé dès samedi après-midi par deux concours en doublette dont un réservé aux jeunes joueurs. Le second, pour les plus grands, qui a regroupé une quarantaine de duos, a été remporté par l'équipe Rossi-Ferracci qui s'imposait 13 points à 11 sur les Maniccia.



Au terme de cette belle entrée en matière, les triplettes investissaient, à leur tour, les terrains dimanche matin pour un concours départemental, alors que dans le même temps avait lieu un concours en doublette féminin. Au fil de la journée, des phases de poules et des rencontres à élimination directe on entrait dans le dernier carré. A ce stade du concours, le trio Lize-Satti-Scipilliti l'emportait sur celui du Fium'Orbu Leandri-Berard-Martinetti 13 points à 8; La marque était identique dans l'autre demie où Faby-Patteri-Guiglion prenait le meilleur sur Firroloni-Deliperi- Biancarelli. La finale qui mettait un terme à ce long week-end de pétanque permettait à Faby-Patteri-Guiglion de s'imposer 13 points à 12 sur Lize-Satti-Scipilliti et de remporter le Challenge Souvenir Pierrot Biancarelli.



Quant au concours féminin il a couronné le duo d'Ajaccio Sport Pétanque, Alexia Massimi et Corinne Mannia vainqueur de Sylvanie Chevalier et Laeticia Marletto (NH) 13 à 3.