Marseille : la Maison de la Corse voit ses subventions municipales divisées par huit

Membre de la diaspora corse de Marseille, Catherine Pila, présidente du groupe d’opposition Une volonté pour Marseille (Droite et Centre), dénonce la baisse des subventions accordées par la mairie de Marseille à la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, l’association qui gère la Maison de la Corse dans la cité phocéenne : « Ce que je dénonce, c’est le double discours du maire et de la municipalité de Marseille, qui vient de faire venir pour les festivités de l’été sur le Vieux-Port des groupes corses, comme I Muvrini ou Bande à Part à destination de la diaspora. Mais à l’inverse, la municipalité a divisé par huit en six ans les subventions allouées à la Maison de la Corse. Elle est passée de 8 000 euros à 1 000 euros. La dernière subvention a été votée il y a une dizaine de jours. »



Celle qui est également vice-présidente de la métropole Aix-Marseille et vice-présidente du parti Les Républicains y voit dans ce montant : « Une subvention humiliante, pour la Maison de la Corse, par rapport aux nombreuses activités qui sont proposées par l’association des Corses de Marseille », avant de rajouter qu’il s’agit de : « l’organe vivant des Corses de Marseille et que cela sape une partie du fonctionnement. »



Sur le terrain politique insulaire, l’élue marseillaise de droite a reçu le soutien des jeunes LR de Haute-Corse. Pour Jean-Alain Tarelli, responsable adjoint : « La baisse de subvention allouée à la Maison de la Corse de Marseille est inacceptable. Il y a toujours eu des liens historiques entre la Corse et Marseille. Plusieurs dizaines de milliers de Corses vivent dans les Bouches-du-Rhône. »



Entre 80 000 et 100 000 Corses à Marseille et dans les Bouches-du-Rhône

On estime entre 80 000 et 100 000 le nombre de Corses vivant dans la cité phocéenne. Pour Jean Dal Coletto, président de la Fédération des groupements corses de Marseille et des Bouches-du-Rhône, qui regroupe 26 associations, la Maison de la Corse est : « Un lieu qui permet aux Corses de Marseille de se retrouver autour d’événements. »

En effet, la Maison de la Corse organise des cours de langue, de chant, des conférences, des concerts, du théâtre, et possède un fonds de livres corses pour lequel elle dépense entre 500 et 700 euros par an, précise son président. L’association organise également le Salon du livre corse et le Village corse à la Foire de Marseille.



Au-delà du culturel : « On aide les jeunes Corses à trouver un logement pour les étudiants, et on travaille sur certaines demandes particulières avec l’association Inseme, qui fait déjà un très gros travail », poursuit Jean Dal Coletto.

Le président de la Maison de la Corse explique « ne pas comprendre ces baisses de subventions alors que l’association s’implique fortement avec ce lien qu’il faut maintenir avec la Corse. » Concernant les risques financiers, si les Corses de Marseille sont toujours soutenus par le département des Bouches-du-Rhône, son président explique avoir : « une gestion qui limite les dépenses et faire avec les subventions qui sont allouées. » L’association indique également recevoir des dons pour lui permettre de fonctionner.