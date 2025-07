Borgo : des militants de Patriotti occupent le centre des Finances Publiques

Ce lundi 28 juillet, une dizaine de militants du collectif Patriotti in Lotaoccupent le centre des Finances Publiques de Borgo. Rassemblés dès l'ouverture à 8h30, ils dénoncent la saisie de 1 260 euros opérée sur le compte d'Antoine Marchini, dans le cadre de sa condamnation en 2001 et 2002 pour les attentats contre la caserne de CRS de Furiani par le FLNC. “On est ici pour demander le règlement de sa situation”, explique Emmanuelle Dominici. “Dans le cadre de sa condamnation, il doit verser 180 000 euros de dommages et intérêts, mais il ne les a pas, alors ils ont prélevé quasiment la totalité de son compte, à l’exception du minimum qu’ils sont obligés de laisser.” Dans le détail, Antoine Marchini affirme ne pas avoir été prélevé depuis 2018. “Il y a une vingtaine de jours, alors que je n'étais plus embêté depuis 2018, ils m'ont vidé le compte, en me laissant 530 euros pour vivre, sachant pertinemment que, comme beaucoup d'entre nous, j’ai des prélèvements qui passent à cette date-là. Ils m'ont vraiment mis dans une mauvaise posture, ainsi que ma famille, en sachant que j'ai trois enfants, dont un en bas âge.”





Aujourd’hui, les militants demandent à rencontrer le directeur des finances publiques afin de trouver “une solution de transition”. “La revendication générale, c'est l'effacement des dettes des anciens prisonniers. Mais dans le cas d'Antoine, le but aujourd'hui est d'obtenir un règlement raisonnable tous les mois”, indique Emmanuelle Dominici, en précisant que cette solution a déjà été trouvée pour d’autres anciens prisonniers. “On a fait, il y a quelques années, la même action concernant Jean-Marc Dominici, qui était exactement dans le même cas de figure que moi. On s’est servi de la trésorerie comme intermédiaire pour traiter avec Bercy, et on a trouvé un échéancier qui était de 50 euros par mois, quel que soit le salaire qu'il peut avoir. Aujourd'hui, on est un petit peu dans le même cas de figure et on attend de trouver une solution de transition pour mon affaire”, détaille Antoine Marchini.





En fin de matinée, les militants n’avaient toujours pas obtenu de réponse de la direction. Ils indiquent rester sur place jusqu’à ce que la situation se débloque.





Plus d’informations à venir