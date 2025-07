Coti-Chiavari : deux enfants secourus dans les vagues à Portigliolo

Malgré les mises en garde des autorités concernant les risques liés aux fortes vagues, plusieurs interventions des secours ont eu lieu ce samedi sur le littoral de Corse-du-Sud. Le centre de sauvetage SNSM de Propriano a notamment été mobilisé en début d’après-midi pour venir en aide à deux enfants en difficulté dans une mer particulièrement agitée, sur la plage dite « aux Vaches », à Portigliolo, commune de Coti-Chiavari.



Dès l’alerte transmise par le pompiers et le CROSS Méditerranée, un patrouilleur de surveillance et de sauvetage , basé dans le golfe du Valinco, a été déployé. En parallèle, les sapeurs-pompiers ont engagé un véhicule de secours à victime et un chef de groupe du SDIS. Le chef de dispositif de la SNSM s’est également rendu sur place.



Les deux enfants ont pu être mis en sécurité avant même l’arrivée complète des moyens de secours. Si leur état général ne présentait pas de danger immédiat, l’un d’eux a néanmoins été évacué vers le centre hospitalier de Sartène pour des examens complémentaires.



Face à ces conditions météorologiques dégradées, la préfecture de Corse-du-Sud appelle à la plus grande prudence. Une alerte « vagues dangereuses » est maintenue, avec un risque réel de noyade. Les autorités recommandent de renoncer à toute baignade et d’éviter les activités nautiques jusqu’à nouvel ordre.