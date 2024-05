Purtichju Festi'arti : Un week-end culturel inoubliable au centre culturel de Porticcio



La médiathèque de Porticcio propose un programme riche et varié au Centre Culturel du vendredi 24 au dimanche 26 mai. Cet événement gratuit et ouvert à tous promet d'offrir des moments mémorables aux petits comme aux grands.



Vendredi 24 mai



Les festivités débuteront à 19h00 avec l'inauguration officielle suivie du spectacle "Un giru di u mondu in ottanta ghiorni" présenté par l’association Strada Musicale dans l’amphithéâtre. Ce spectacle tout public sera suivi à 20h30 d’un apéritif convivial.



Samedi 25 mai



Le samedi, le Centre Culturel ouvrira ses portes de 10h00 à 17h00 pour divers ateliers et expositions. Les visiteurs pourront participer à un atelier de mosaïque animé par l’association Cerf-Volant et un atelier de modelage dirigé par l’artiste peintre Marie Pailly. Les artistes de l’association ASCP exposeront leurs peintures, tandis que les jeunes talents dévoileront leurs bandes dessinées, avec une séance de dédicace pour la 3ème édition du fanzine JABDP et Corsica Comix.



La médiathèque accueillera de 10h00 à 12h00 un atelier Fantômaton et proposera de 10h00 à 17h00 une expérience poétique "Rimbaud" par l’artiste plasticienne Dominique Fajnzang. L’après-midi, de 14h00 à 17h00, les visiteurs pourront découvrir le musée numérique et profiter de casques VR grâce à la micro-folie.



L’amphithéâtre accueillera un atelier théâtre animé par Sylvie à 11h00 pour les adultes, suivi de séances à 14h00, 15h00 et 16h00 pour les enfants à partir de 7 ans. La journée se clôturera à 20h30 sur le parvis de la mairie avec un spectacle son et lumières intitulé "Les fantômes et le crayon magique", accompagné d’un apéritif.



Dimanche 26 mai



Les animations se poursuivront le dimanche de 10h00 à 12h00 au Centre Culturel avec les ateliers de mosaïque et de modelage, ainsi que l'expérience "Rimbaud". Les expositions de peinture et de BD continueront également. À la médiathèque, les visiteurs pourront encore profiter du musée numérique et des casques VR.



Pour plus de renseignements et pour les inscriptions, contactez la médiathèque au 04 95 25 06 55 ou par email à mediatheque@mairie-gpp.corsica.