À Bastia, les syndicats appellent à manifester le mercredi 1er mai

Dans un communiqué conjoint, les syndicats FO, FSU et CGT de Haute-Corse ont lancé un appel à la mobilisation en vue de la manifestation prévue ce mercredi 1er mai à Bastia. La marche, dont le départ est prévu à 10h depuis le Palais de justice, se dirigera vers la préfecture de la ville. Cette initiative vise à dénoncer "les attaques incessantes du gouvernement sur les acquis sociaux et la menace de régression sociale imminente", selon les propos du secrétaire de l’UD CGT, Charles Casabianca.



Pour Casabianca, le 1er Mai, traditionnellement célébré comme la fête internationale du travail, revêt cette année une importance particulière en tant que tribune pour exprimer "solidarité et détermination à protéger nos acquis sociaux et à lutter contre toute tentative de régression sociale". Il insiste sur la nécessité d'une participation massive pour faire entendre la voix des travailleurs et défendre leurs droits face aux politiques jugées néfastes du gouvernement.