Lama : Congrès historique de la Corse du 9 au 11 mai

L’Association pour le Congrès historique de la Corse organise du jeudi 9 au samedi 11 mai dans le village de Lama la 2ème édition de son congrès intitulée «Île fermée, Île ouverte».



Ce Congrès se donne pour but la rencontre des différents acteurs de la recherche scientifique et des pratiques culturelles liées aux champs de l’histoire, de l’histoire de l’art et de l’archéologie dans le domaine corse avec cette année le thème «

Île fermée, île ouverte ». Les séances du Congrès sont ouvertes au public et gratuites. L’ initiative de l’association a été rendue possible grâce au soutien ou au partenariat de la Direction du Patrimoine de la Collectivité de Corse, de la DRAC de Corse (Ministère de la Culture), de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP), du Rectorat de Corse, du Laboratoire Lieux Identités eSpaces Activités de l’Université de Corse (UMR CNRS 6240 LISA), de la Communauté de Communes l’Isula Balagne et de la municipalité de Lama. Elle a également reçu le soutien de plusieurs partenaires privés. La coordination scientifique est opérée par Michel Casta, Jean-Charles Ciavatti, Philippe Colombani, Antoine Franzini, Pierre-Claude Giansily et Patrick Ferreira.

« Ce congrès est aussi l’opportunité de faire le point sur les différentes filières et disciplines, pour mettre en relief, à travers les interventions, l’évolution de leurs pratiques » explique Antoine Franzini. « C’est enfin tenter de donner un nouvel élan à la recherche à la faveur de la dynamique de ce rassemblement et d’enrichir les productions scientifiques de chacun par les échanges avec les uns et les autres ».

A l’occasion de cette deuxième édition du Congrès, chercheurs, et à travers de nombreux ateliers et conférences, archivistes et conservateurs, responsables de musées ou de bibliothèques, éditeurs ou responsables de sociétés savantes et de revues, auront l’occasion de se rencontrer, de présenter l’actualité de leurs travaux et de confronter leurs expériences. Les communications et les ateliers donneront à nouveau lieu à publication. Pour la première fois, cinq étudiants en Histoire-Géographie, Langue et Culture corse et Parcours Guide conférencier de l’Université de Corse auront l’occasion de présenter leur recherche en cours sous forme de posters.