Corte : Les 9 vies de José Carducci

José Carducci, originaire de Corte et né en 1964, a tracé un parcours fascinant marqué par la passion, le travail acharné et une détermination sans faille. Après avoir fréquenté le collège et le lycée Pascal-Paoli, il a initialement rejoint l'entreprise familiale en tant que maçon au sein de la carrière de pierres, une activité héritée de son père et de ses grands-parents. Cependant, son chemin l'a rapidement mené vers une autre voie, celle de la préparation physique, nourrie par son amour de toujours pour le sport.



Sa transition vers cette nouvelle carrière s'est faite grâce à un investissement important dans sa formation. José a suivi des cours au CREPS d’Ajaccio ainsi qu’à l’Université de Bourgogne à Dijon, en passant également par le Centre d’Expertise de la performance, une institution renommée dans le domaine de la préparation physique. Armé de ses diplômes, il est retourné en Corse pour intégrer des clubs sportifs de renom tels que le Boxing Club Ajaccien, le Cercle Athlétique Bastiais, et l’Etoile Filante Bastiaise, avant même de tenter une expérience au sein de l'Olympique de Marseille.



Cependant, malgré des opportunités qui auraient pu le conduire à l'international, notamment au Réal Valladolid en Espagne, José a choisi de se concentrer sur des projets plus proches de chez lui. Il a ainsi apporté son expertise en tant que préparateur physique au Rugby Club de Lucciana. Malgré des défis personnels et de santé qui ont mis fin à cette étape de sa carrière sportive, José garde les portes ouvertes à de nouvelles opportunités.



Sa vie a pris un tournant inattendu lorsqu'il s'est retrouvé sur les plateaux de cinéma, attirant l'attention non seulement par son physique mais aussi par sa voix. Il a notamment été repéré pour des rôles dans des films tels que « A son image » de Thierry de Peretti ou encore « Un Mohican » de Frédéric Farrucci, marquant ainsi ses débuts dans le monde du cinéma.



Parallèlement à sa carrière d'acteur, José a cultivé sa passion pour l'écriture depuis son enfance, où il écrivait déjà des textes en corse et en français, souvent destinés à être mis en musique. Cette passion l'a conduit à écrire pour la série télévisée « Paese », diffusée sur Via Stella, et finalement à se lancer dans l'écriture d'un roman racontant l'histoire romancée de sa propre famille.



Son premier roman, « Di petre è di sangue » (« De pierre et de sang »), publié avec succès par les éditions Cavallucciu en version bilingue, a rencontré un accueil chaleureux auprès du public corse. À travers ce récit, José rend hommage à son héritage familial tout en explorant les événements clés qui ont marqué l'histoire de la Corse au 20e siècle. Le livre a suscité un intérêt continu, en témoignent ses multiples rééditions et les retours émus des lecteurs qui se reconnaissent dans les personnages et les paysages décrits, offrant ainsi un voyage authentique dans une Corse qui résonne avec nostalgie et émotion pour beaucoup.



Les rencontres lors des séances de dédicaces sont pour lui une source de bonheur et de validation, puisque les lecteurs partagent leurs propres expériences et émotions liées à cette saga familiale, renforçant ainsi le lien entre l’auteur et son public, et nourrissant son désir continu d'explorer et de partager des récits riches en histoire et en émotion.