À Borgo, un moment de partage à l’EHPAD Sainte Dévote avec les Femmes Méditerranéennes Unies

La rencontre s’est tenue dans les locaux de l’EHPAD Sainte Dévote, établissement du groupe L’Olivier Bleu, qui accueille 85 résidents dans un cadre sécurisé et arboré à Borgo. Créé en 1995, habilité au titre de l’aide sociale, l’établissement est spécialisé dans la prise en charge des personnes âgées dépendantes, y compris les personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Sous la direction de Philippe Le Corre, il s’attache à offrir des soins de qualité et un environnement de vie apaisé à ses résidents. C’est dans ce lieu que les membres de l’association Femmes Méditerranéennes Unies, fondée en février 2023 à Bastia par Soumia Chakroun, ont choisi d’organiser une après-midi de rencontre. Militante pour le rapprochement des cultures et l’entraide entre femmes de toutes origines vivant en Corse, l’association agit concrètement en faveur du lien social à travers des actions variées : aide administrative, ateliers, rencontres, visites à domicile ou en milieu hospitalier.



Vendredi, à Borgo, les membres de l’association ont partagé avec les résidents un moment chaleureux, fait de petites attentions et de présence. Thé à la menthe, pâtisseries maison, musiques et danses ont rythmé l’après-midi. « Ce fut une journée mémorable en compagnie des résidentes et des résidents, un moment de chaleur humaine et d’écoute », souligne Soumia Chakroun. « Nous avons voulu, à notre manière, apporter un peu de réconfort, de présence et de douceur ».



Femmes Méditerranéennes Unies réunit aujourd’hui des femmes de toutes nationalités – françaises, corses, espagnoles, italiennes, algériennes, marocaines ou tunisiennes – autour d’un même engagement : favoriser l’inclusion, lutter contre l’isolement, et bâtir des ponts entre les cultures méditerranéennes. Parmi les prochaines actions envisagées figure une visite de la synagogue de Bastia, avec pour projet l’organisation d’un repas réunissant un imam et des responsables du culte juif. Une initiative portée, selon l’association, par le désir de « faire vivre le dialogue » dans un contexte international profondément troublé.