À Vallica, un théâtre en pleine nature pour porter la parole sur scène

Depuis 1998, L’Aria a planté dans la vallée du Giussani une graine qui n’a cessé de croître. Avec ses Rencontres Internationales de Théâtre, l’association fondée par Robin Renucci a bâti un projet rare : un théâtre exigeant, ouvert à toutes et à tous, enraciné dans les principes de l’éducation populaire. Moment-clé de l'édition 2025 : l’ouverture, le 2 août à Vallica, d’un théâtre de verdure en plein cœur du maquis, nouveau lieu de création et de transmission construit à l’initiative du syndicat mixte du Giussani, en lien étroit avec L’ARIA. L’ouverture de ce lieu coïncide avec la dernière semaine des Rencontres Internationales de Théâtre en Corse, organisées depuis 1998 par l’association fondée par Robin Renucci.



Pensé comme un prolongement des lieux déjà existants – l’établissement Battaglini à Olmi-Cappella et le théâtre A Stazzona à Pioggiola – ce nouveau théâtre à ciel ouvert s’inscrit dans une démarche continue de développement culturel en zone rurale. « Ce projet trouve son origine dans la vision généreuse de L’ARIA », souligne Frédéric Mariani, président du syndicat mixte. « Il s’agit d’offrir un cadre à la création, en lien direct avec les paysages et les habitants du Giussani. »



L’inauguration se fera en ouverture de la semaine de représentations publiques, du 2 au 9 août, qui marque l’aboutissement des quatre semaines d’ateliers artistiques. Ces Rencontres, placées sous la direction de Serge Nicolaï, réunissent chaque été près d’une centaine de participants – comédiens, techniciens, amateurs ou professionnels – qui travaillent à la réalisation d’une dizaine de spectacles. Parmi les pièces au programme cette année : Roméo et Juliette de Shakespeare, La Mouette de Tchekhov, Les Estivants de Gorki ou encore une création signée Serge Nicolaï, Oh my Graal !



Les représentations auront lieu dans les villages, les places, les châtaigneraies, ou désormais, à Vallica. Le théâtre de verdure accueillera notamment Roméo et Juliette, mis en scène par Martial Jacques. « Le lieu a été pensé pour que le paysage devienne un partenaire de jeu. Ici, la nature ne sert pas de décor, elle participe pleinement à l’acte théâtral », précise l’équipe.



"Le théâtre reste un lieu d’expression libre"

Depuis 27 ans, L’ARIA défend un théâtre accessible, pensé comme un levier d’émancipation. Inspiré par les mouvements de décentralisation culturelle, son projet repose sur la formation, la transmission et la création partagée. L’association développe toute l’année des actions dans les villages de la micro-région, avec une exigence artistique constante. Les Rencontres en sont le temps fort, mais non l’unique volet.



Cette édition est aussi marquée par la présence du comédien et metteur en scène Jean-Claude Penchenat, parrain de cette 27e édition, qui retrouve avec émotion un territoire auquel il est lié depuis les années 2000. « La beauté du cadre, la richesse des projets, la force de la transmission font de ce rendez-vous un moment unique », témoigne-t-il.



Au-delà des spectacles, L’ARIA poursuit également sa mission d’éducation populaire avec des ateliers de pratique artistique ouverts au public : écriture, lecture à voix haute, chant, langue corse, cirque parents-enfants… Objectif : faire du spectateur un acteur du processus, redonner une place au « faire » dans une société marquée par la passivité. « Le théâtre reste un lieu d’expression libre, de nuance, de contradiction. Il est aujourd’hui l’un des derniers espaces où peut s’exercer pleinement la pensée », rappelle Robin Renucci. Le théâtre de verdure de Vallica, qui entre en fonction cette année, entend justement faire vivre cette idée, au plus près du territoire.