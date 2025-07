Tennis : Cavallini-Négrel, Brissart et Petit vainqueurs à Pianottoli

Après les tournois de Porto-Vecchio et Bonifacio, c'était ce dimanche celui de Pianottoli qui vivait, après dix jours de compétition et un peu plus de 80 joueurs inscrits, à l'heure des parties décisives. Le club présidé par Caroline Cucchi, qui fêtera l'année prochaine ses vingt ans d'existence, a connu ce dimanche trois finales et non des moindres.



En simple dames, la hiérarchie a été respectée avec la victoire de la joueuse du TC Vrigne aux Bois, Flavie Brissart classée 4/6 qui a pris la mesure de la Porto-Vecchiaise Laurelene Cavallini-Négrel (15/3) en deux sets 6/2 6/1. Scénario identique chez les messieurs où le joueur du Raquette Club de Porto-Vecchio Oriano Cavallini-Négrel (5/6) l'a emporté de manière plutôt expéditive en deux sets contre Claude Abrial (15/1) du Privas TC 6/1 6/0. Enfin chez les messieurs plus 45 ans,



Maxime Petit (15/1) du Bunifaziu TC a finalement pris le meilleur, en deux sets, sur le Proprianais Alexandre Brihaye (15/2) au terme d'un deuxième set très disputé 6/2 7/6. A l'heure où nous écrivons ces lignes une ultime finale en double mixte demeure à disputer et devrait se jouer demain soir.