A Porto-Vecchio, l'avenir de l'estuaire du Stabiacciu suspendu à son acquisition par le Conservatoire du littoral

C'est un temps que les moins de 40 ans n'ont pas pu connaître. Ce temps où les Porto-Vecchiais allaient à la plage au Stabiacciu. L'embouchure du fleuve est nichée au fond du golfe, derrière le port de commerce. Après la plage, il y a une pinède qui ouvre sur 109 hectares de végétation. La plupart de ces hectares appartiennent à des privés. Le Conservatoire du littoral lorgne dessus depuis des années, mais à ce jour, il n'est parvenu à acquérir que deux terrains, dont la superficie se limite à 4,26 hectares.Michel Muracciole confirme l'intérêt du Conservatoire du littoral, dont il est le délégué de rivage en Corse : "Le Stabiacciu est une zone qui a un intérêt écologique reconnu. Mais elle a besoin d'être gérée et réhabilitée. Il s'y passe des usages anarchiques." Il fait référence à ce qu'est devenue aujourd'hui l'embouchure du fleuve : une zone naturelle humide qui subit depuis des années des actes d'incivisme. Les carcasses de voitures se multiplient, des déchets issus du BTP y sont régulièrement déversés, motos ou quads détériorent les dunes et l'été, du camping sauvage y est pratiqué.Surtout, le fleuve est régulièrement pollué du fait du sous-dimensionnement de la station d'épuration de Capu di Padulu. La municipalité oeuvre pour sa rénovation, qui doit être terminée "pour 2026 ou 2027", estime Jean-Christophe Angelini. Une fois les travaux effectués, "la station fonctionnera pour l'équivalent de 35 000 habitants, contre 25 000 aujourd'hui". Ils ont vocation à régler la problématique de la pollution du fleuve, que le maire impute à "90%" à l'état actuel de la station d'épuration. Les 10 % restants "seront réglés par la gestion durable de la zone".L'embouchure du Stabiacciu abrite deux espèces de plantes menacées : le silène velouté et la thapsie de Rouy. Concernant la faune, "c'est une nursery", affirme le Conservatoire du littoral sur son site internet : "Le petit aphanius de Corse (un poisson protégé) est notamment présent dans les eaux de l’estuaire. Côté mer, il n’est pas rare d’apercevoir quelques grands dauphins sauter dans les vagues. Côté terre, la tortue d’Hermann trouve encore ici, aux portes de la ville, un habitat préservé. Entre les deux, c’est le domaine des oiseaux, flamands roses, petits limicoles, hérons, aigrettes et échasses qui se nourrissent notamment d’amphibiens : grenouille de Berger, discoglosse sarde, crapaud vert des Baléares."Pour protéger ces écosystèmes abîmés, le Conservatoire du littoral doit avoir la main dessus, ce qui passe par l'acquisition des terrains. "On a des discussions avec deux sociétés sur le coeur des terrains, à l'embouchure, qui représentent 45 hectares", annonce Michel Muracciole. Le délégué de rivage confie : "C'est un travail de très longue haleine", quand bien même ces terrains sont en zone inondable et inconstructible. Pour autant, Jean-Christophe Angelini croit savoir que ce travail de longue haleine... se termine : "Je ne vais pas vendre la peau de l'ours, mais l'acquisition de ces 45 hectares est quand même bien engagée", lâche l'élu. Le projet d'écoparc qu'il porte, avec des sentiers de promenade reliés au port de Porto-Vecchio, du sport nature et des aires de repos, pourrait-il voir le jour dans la foulée ? "Nous n'en sommes pas à discuter d'un projet mais d'une maîtrise foncière", balaie Michel Murracciole, dont le métier n'est pas de faire de la prospection politique. Chacun son rôle et dans celui pour lequel il a été élu, Jean-Christophe Angelini se projette plus volontiers...Dans l'hypothèse où le Conservatoire du littoral deviendrait propriétaire de ces terrains qui vont des dunes à l'ancien hippodrome, il aura bien évidemment vocation à les rendre au public, via le concours de la municipalité, et sous la forme d'un site en capacité d'accueillir des activités qui respecteront les futurs équilibres naturels du Stabiacciu.Tout en rendant, à terme, leur plage aux Porto-Vecchiais ? "Ce serait un rêve, salive le maire. On ne retrouvera jamais la plage qu'il y avait avant, il y a eu des dégâts environnementaux considérables entre-temps. Mais on pourra envisager une zone paysagère protégée qui pourra, je pense, se conjuguer avec la proximité du port de commerce."