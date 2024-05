Le Sporting réagit trop tard face à Amiens (1-2)

Stade Armand Cesari à Furiani, SC Bastia : 1 Amiens SC : 2 (0-2)

Arbitre principal : Mickaël Leleu

Buts :Mafouta (35ème – 38ème) pour Amiens, Bianchini (69ème) pour Bastia

Avertissements : Roncaglia (47ème et 56ème) – Janneh (50ème) – Conte (71ème) à Bastia

Ring (78ème) – Jaouab (90+5) à Amiens

Exclusion :

Roncaglia (56ème ) à Bastia



SCB

Placide (c) – Roncaglia – Keita – Okou – Meynadier – Souboul (Tomi 63ème) – Janneh (Conte 63ème) – Ducrocq – Bianchini – Santelli – Alfarela (Charbonnier 63ème)

Entr. : L.Laslandes – M. Moretti



ASC

Gurtner (c) – Fofana – Ring (Amraoui 80ème) – Urhoghide – Jaouab – Kaïboue – Gelin (Opoku 90+4) – Boya (Ouatti 71ème) – Leautey – Mafouta – Chouiar (Dimi 71ème ) .

Entr. : O. Daf



Le coup d’envoi était donné par les Bastiais qui attaquaient face à la tribune Ouest. Le 1er tir cadré était picard, un ballon de Mafouta bien bloqué par Placide à la 4ème minute de jeu. Le gardien bastiais qui se mettait de nouveau en évidence à la 11ème minute en détournant un missile à bout portant de Léautey. Lors de ce 1er quart d’heure les hommes de Moretti étaient sous pression, peinant à mettre en place leur jeu.

Placide sauvait une nouvelle fois les siens sur un contre de Mafouta. Des 25 m, l’attaquant amiénois tentait de lober le dernier rempart des Turchini mais au prix d’une belle détente verticale, celui-ci poussait le ballon en corner. Le jeu très fluide des visiteurs mettait en difficulté les bastiais qui étaient le plus souvent contraint de parer les coups plutôt qu’à les porter et organiser le jeu. A la 28ème, seul face à Placide, Chouiar mettait, on se demande encore comment, le ballon à côté ! Encore un avertissement pour les « noirs ».

La révolte corse sonnait à la 30ème. Un premier tir de Bianchini stoppé par le gardien picard Gurtner puis une envolée de celui-ci dans la minute suivante sur un essai des 20 m d’Alfarela.

Feu de paille. Les Bastiais se faisaient punir à la 35ème. Mafouta brûlait la politesse à Okou et cette fois gagnait son duel face à Placide. 0-1

Les visiteurs enfonçaient le clou 3 minutes plus tard par Mafouta sur une passe bien ajustée de Jaouab. 0-2.

Les Bastiais faisaient illusion dans les 5 dernières minutes de cette première période mais pêchaient dans la finition. Ils rentraient aux vestiaires sous les sifflets.







En seconde période, Michè Moretti réorganisait son équipe pour quelle puisse enfin démarrer son match. Roncaglia passait en métronome au milieu du terrain, Meynadier reculant d’un cran. Pas grand effet, les Picards continuant à bien mener leur barque, attendant leurs adversaires pour mieux les contrer.

Et les affaires empiraient pour la formation du président Ferrandi puisqu’à la 56ème minute de jeu, Roncaglia écopait d’un second carton jaune, synonyme d’exclusion.

Menés 0-2, à 10 contre 11, comment dire ? Ça n’allait pas être facile pour les locaux.

Par précipitation ou par manque de concentration les Amiénois rataient 2 buts tout fait en 3 minutes par Chouiar (61ème et 63ème). L’entraineur Michè Moretti effectuait alors 3 changements avec les rentrées de Tomi, Charbonnier et Conte. Deux minutes plus tard ses joueurs revenaient au score grâce à un tir puissant de Bianchini, bien servi par Conte sur la droite, sous la transversale de Gurtner (69ème) 1 – 2. Les Bastiais s’éveillaient enfin !

Conte (79ème) puis Bianchini (80ème) échouaient de peu ensuite sur Gurtner.

Malgré une furia dans les dernières minutes, les Bastiais ne reviendront pas au score ! Un match à l’image de leur saison.