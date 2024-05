L’AC Ajaccio coule à Bordeaux (4-0)

Bordeaux – AC Ajaccio 4-0 (2-0)

En roue libre mais avec la volonté de terminer du mieux possible, l’AC Ajaccio se déplaçait en Gironde pour affronter une équipe en crise et en délicatesse avec son public. C’est d’ailleurs sous les huées du public que les deux équipes faisaient leur entrée dans un stade Matmut Atlantique, plutôt clairsemé.



Malgré cela, les Bordelais se montraient dangereux dès l’entame de match : sur un bon ballon de Diaz, dans le dos de Strata, Livolant envoyait un missile, qui heureusement pour les Ajacciens, finissait sa course sur le poteau de Sollacaro (4e). Une première chaude alerte. Puis, dans la foulée, sur une erreur de Vidal et de Barreto, Diaz récupérait le ballon plein axe, pour aller tromper sans difficulté Sollacaro impuissant (6e). L’ACA démobilisé manquait complétement son début de match.

Les Ajacciens réagissaient ensuite par l’intermédiaire de Strata, dont le centre tir, qui prenait la direction de la lucarne était repoussée en corner par le portier bordelais (16e).



Une première période à oublier



Puis, Sollacaro sauvait ensuite les siens, par un superbe double arrêt notamment sur la deuxième frappe à bout portant de Sissokho (23e). Des occasions qui, en revanche, ne baissaient pas la colère des supporters bordelais, dont les banderoles vindicatives, continuaient de fleurir dans le virage des Ultramarines : « Bordeaux, la masterclass de l’échec ». Des messages qui n’empêchaient pas leurs joueurs de poursuivre leur festival : sur un nouveau ballon perdu par Barreto, Davitashvilli, ouvrait parfaitement son plat du pied pour tromper Sollacaro (28e) et doublait ainsi le score (2-0). En fin de période, Ibayi et Youssouf n’était pas loin de réduire le score sur un contre rondement mené mais clairement l’ACA manquait de détermination et de tranchant pour prétendre à mieux.



Au retour des vestiaires, les Ajacciens revigorés, montraient enfin de la détermination et sur une passe en retrait d’Ibayi, Sakhi inquiétait Johsson d’une superbe frappe aux 25 mètres (52e). Le jeu devenait alors plus haché et les fautes nombreuses. Pedro Diaz réveillait son public après une sublime frappe aux 25 mètres, qui termina sa course sur la barre transversale de Sollacaro (78e). Vipotnik, sur un contre bordelais, ne trouvait pas non plus le cadre (83e).



Puis, sur un déboulé de Livolant, Escartin commettait l’irréparable en fauchant l’ailier bordelais, un penalty logique transformé par Barbet (85e). La calice jusqu’à la lie pour des Ajacciens complètement inexistants et amorphes d’autant que N’Simba s’en allait tranquillement inscrire le 4e but de son équipe, dans le dos de la défense acéiste pour tromper une nouvelle fois Sollacaro, impuissant (90e). Il est grand temps que la saison se finisse pour cette équipe, qui semble à bout de souffle. Prochain rendez-vous vendredi prochain au stade Michel-Moretti face à Grenoble.