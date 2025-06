SC Bastia : premiers contrats et prolongations

Trois joueurs titulaires ont vu leur contrat prolongé. Le capitaine Christophe Vincent tout d’abord. Agé de 32 ans, le n° 7 bastiais a signé pour une année supplémentaire. Lors de la saison 2024/2025, il avait inscrit 5 buts et franchi le cap des 200 matchs en équipe première avec les turchini.

Autre cadre à prolonger, le gardien de but Johny Placide. Le dernier rempart du SCB, âgé de 37 ans, est désormais lié au Sporting Club de Bastia lui aussi jusqu’à la fin de la saison 25/26.

Sous contrat jusqu’en 2026, le défenseur Tom Meynadier, 25 ans, a étendu son bail jusqu’en 2028. Lors de la saison 2024/2025, l’entraineur Benoît Tavenot l’avait titularisé 43 fois.





Côté jeunes, le Sporting a officialisé les premiers contrats professionnels de deux jeunes prometteurs : Maxime Blé, attaquant de 23 ans, s’est engagé pour trois saisons. Titularisé à 20 reprises lors de la saison dernière il avait inscrit trois buts.

Cadre de la réserve, le défenseur Donovan Basset, 21 ans, a lui aussi paraphé son premier contrat professionnel, un contrat d’une année.





Pour le reste, il faudra attendre le verdict des « gendarmes » de la DNCG et le début du mercato d’été, ce lundi 16 juin (jusqu’au 1er septembre), mais on se doute bien que du coté des dirigeants le travail de recrutement est bien avancé.