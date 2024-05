M. Moretti (SC Bastia) : "Heureusement, on est sauvé"

Michè Moretti, entraîneur SCB

«Notre 1re mi-temps a été trop molle dans les intentions, on n’a pas été incisifs. On attend d’être au bord du précipice pour réagir et montrer un meilleur visage. Il y a un constat à faire sur les 5 matchs où l’on a gagné. On était très grand puis l’inconstance nous a rattrapés. Heureusement, on est sauvé. On ne peut se contenter de ça. On voulait valider nous-même notre maintien en gagnant. Pour expliquer cela, il y a deux hypothèses: soit de l’insuffisance, soit on est limité. Aujourd’hui en termes d’individualité, Amiens était supérieur à nous. À force d’énergie on peut revenir, mais on ne peut pas se contenter de ça. J’en ai gros sur la patate et je ne peux pas me contenter de terminer la saison sans des résultats sur les derniers matchs.».



Omar Daf, entraîneur d’Amiens

«C’est une victoire importante pour nous, car les dernières semaines n’ont pas été agréables. Les joueurs ont été chahutés. Ce soir je suis fier d’eux, car le groupe ne lâche pas. C’était important de casser cette spirale. Bastia a du cœur et a réagi et nous a plongés dans nos derniers retranchements en fin de match. On a livré un combat et je suis fier de ce qu’ils ont fait. Ils ont montré du caractère et de l’envie».