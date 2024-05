Moriani-Plage : un poids lourd percute un pylône et perd le contenu de son réservoir

Les faits se sont déroulés vers 9 heures sur le parking du Casino de Moriani-Plage à San Nicolao.

Un poids lourd de livraison a, en effet, percuté un pylône d'éclairage en manœuvrant. Sous l'effet du choc le réservoir de carburant du véhicule a été percé. Le carburant s'est rapidement répandu sur la voie publique et menaçait de s infiltrer dans le réseau d'alimentation en eau potable.

Un périmètre de sécurité a été aussitôt mis en place par les services de secours présents sur place l'objectif étant d'éviter le "suraccident" : un tapis de mousse a été répandu et un petit barrage a été établi pour éviter que le carburant ne se déverse dans le réseau.



L'opération qui va se poursuivre avec le remorquage du véhicule est menée par 3 véhicules du SIS 2B, 10 sapeurs-pompiers en présence de la gendarmerie et des autorités municipales de San Nicolao.

Plus d'infos à venir.