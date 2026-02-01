CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Assainissement : dans l'Extrême-Sud, une station d'épuration à construire et un retard à rattraper  13/02/2026 Municipales. Jérôme Alessandri veut « continuer à construire Cargèse » 13/02/2026 Pascal Rossi nouveau président de l’ANACR 2B 13/02/2026

Pascal Rossi nouveau président de l’ANACR 2B


La rédaction le Vendredi 13 Février 2026 à 11:51

Sixte Ugolini, le président de l’ANACR 2B (association des anciens combattants de la Résistance de Haute-Corse) a passé le flambeau à son successeur, Pascal Rossi au cours d’une réception conviviale à la Maison du combattant dans la citadelle de Bastia en présence du secrétaire général de la préfecture.



Lors de la passation des pouvoirs entre Sixte Ugolini et Pascal Rossi (au centre). (Photo CNI)
Lors de la passation des pouvoirs entre Sixte Ugolini et Pascal Rossi (au centre). (Photo CNI)
Devant un parterre de membres, Sixte Ugolini a officialisé sa démarche tandis que le nouveau président Pascal Rossi a souligné dans une allocution les mérites du président Ugolini, qui après avoir tenu les rênes de l’ANACR avec brio pendant de longues années, a été promu président d’honneur. 


L’ANACR 2B qui vient d’éditer un ouvrage sur son colloque de mai 2025 consacré aux opérations extérieures de la Corse occupée, prépare un nouveau colloque sur le thème  « La Corse île des justes, mythe ou réalité ? » qui se tiendra en mai prochain. L’ANACR rendra parallèlement un hommage particulier à la mémoire du résistant Léo Micheli dont un amphithéâtre du lycée Giocante portera bientôt le nom.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos