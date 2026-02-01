Pascal Rossi nouveau président de l’ANACR 2B

Devant un parterre de membres, Sixte Ugolini a officialisé sa démarche tandis que le nouveau président Pascal Rossi a souligné dans une allocution les mérites du président Ugolini, qui après avoir tenu les rênes de l’ANACR avec brio pendant de longues années, a été promu président d’honneur.





L’ANACR 2B qui vient d’éditer un ouvrage sur son colloque de mai 2025 consacré aux opérations extérieures de la Corse occupée, prépare un nouveau colloque sur le thème « La Corse île des justes, mythe ou réalité ? » qui se tiendra en mai prochain. L’ANACR rendra parallèlement un hommage particulier à la mémoire du résistant Léo Micheli dont un amphithéâtre du lycée Giocante portera bientôt le nom.