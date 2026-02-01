Assainissement : dans l'Extrême-Sud, une station d'épuration à construire et un retard à rattraper

C'est ici, en bordure de la D468 (la route qui relie Saint-Cyprien à Pinarello) que la station d'épuration de Lecci doit voir le jour.
Actuellement, l’essentiel des eaux usées de Porto-Vecchio est traité par la station de Capu di Padula, complétée par plusieurs ouvrages secondaires. Or, comme l’a rappelé le rapport présenté au conseil municipal lundi 9 février, cette station est régulièrement saturée, en particulier en période estivale, lorsque la charge hydraulique et organique dépasse largement les capacités de traitement. En haute saison, la charge traitée peut atteindre des niveaux incompatibles avec un fonctionnement optimal, exposant le territoire à des risques environnementaux, notamment sur le Stabiacciu.corsica/A-Porto-Vecchio-l-avenir-de-l-estuaire-du-Stabiacciu-suspendu-a-son-acquisition-par-le-Conservatoire-du-littoral_a74629.html , qui se jette dans le golfe de Porto-Vecchio.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de station d’épuration intercommunale de Lecci. Celle-ci sera implantée sur le site de Mura dell’Unda, secteur identifié de longue date et « inscrit au PLU de Lecci », a souligné le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini, qui n’a pas manqué de saluer l’implication du maire de Lecci, Don Georges Gianni, dans ce dossier : « Son engagement a été déterminant. » Ce choix d’implantation doit permettre une intégration fonctionnelle avec les réseaux existants, à proximité des bassins et des ouvrages de transfert, tout en limitant l’impact sur les zones urbanisées. Dimensionnée pour supporter une capacité globale de 28 000 équivalents-habitants (répartis entre le nord de Porto-Vecchio, le bas de San Gavinu di Carbini, Lecci et le sud de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio), la STEP de Lecci aura pour principal objectif de soulager la STEP de Capu di Padula : à l’horizon 2035, la charge des eaux usées appelée à être transférée de la station porto-vecchiaise à la station lecciaise est estimée à 8 500 équivalents-habitants, puis à 11 000 équivalents-habitants à l’horizon 2050.
Le calendrier détaillé
La prochaine étape, c’est l’approbation de cette même convention par les communes adhérentes du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Cavu. « Ce sera au menu de notre prochaine réunion, courant mars », confirme le président du SIVOM du Cavu, Nicolas Cucchi. La signature de la convention par les deux parties marquera la fin des études préliminaires, tout comme elle actera le lancement de la procédure d’appel d’offres, en vue de la désignation d’un maître d’oeuvre. Les études géotechniques d’avant-projet seront lancées au cours du deuxième semestre 2026, pour un rendu espéré à la fin de l’année. « Les travaux pourraient commencer en 2028 jusqu’en 2030 ou 2031 », se projette Jacky Agostini, l’adjoint en charge du dossier en mairie de Porto-Vecchio.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de station d’épuration intercommunale de Lecci. Celle-ci sera implantée sur le site de Mura dell’Unda, secteur identifié de longue date et « inscrit au PLU de Lecci », a souligné le maire de Porto-Vecchio Jean-Christophe Angelini, qui n’a pas manqué de saluer l’implication du maire de Lecci, Don Georges Gianni, dans ce dossier : « Son engagement a été déterminant. » Ce choix d’implantation doit permettre une intégration fonctionnelle avec les réseaux existants, à proximité des bassins et des ouvrages de transfert, tout en limitant l’impact sur les zones urbanisées. Dimensionnée pour supporter une capacité globale de 28 000 équivalents-habitants (répartis entre le nord de Porto-Vecchio, le bas de San Gavinu di Carbini, Lecci et le sud de Sainte-Lucie-de-Porto-Vecchio), la STEP de Lecci aura pour principal objectif de soulager la STEP de Capu di Padula : à l’horizon 2035, la charge des eaux usées appelée à être transférée de la station porto-vecchiaise à la station lecciaise est estimée à 8 500 équivalents-habitants, puis à 11 000 équivalents-habitants à l’horizon 2050.
Le calendrier détaillé
La prochaine étape, c’est l’approbation de cette même convention par les communes adhérentes du Syndicat intercommunal à vocations multiples (SIVOM) du Cavu. « Ce sera au menu de notre prochaine réunion, courant mars », confirme le président du SIVOM du Cavu, Nicolas Cucchi. La signature de la convention par les deux parties marquera la fin des études préliminaires, tout comme elle actera le lancement de la procédure d’appel d’offres, en vue de la désignation d’un maître d’oeuvre. Les études géotechniques d’avant-projet seront lancées au cours du deuxième semestre 2026, pour un rendu espéré à la fin de l’année. « Les travaux pourraient commencer en 2028 jusqu’en 2030 ou 2031 », se projette Jacky Agostini, l’adjoint en charge du dossier en mairie de Porto-Vecchio.
La station d'épuration de Capu di Padula va bénéficier d'un redimensionnement conséquent, en parallèle de la construction de la STEP de Lecci.
En parallèle, la municipalité porto-vecchiaise poursuit un autre chantier majeur : le redimensionnement de la station d’épuration de Capu di Padula. Un projet distinct mais complémentaire dont la réalisation pourrait s’échelonner « de 2027 à 2029 », espère Jacky Agostini, avec l’objectif de disposer, à terme, de deux équipements modernisés et parfaitement articulés. Dans l’attente de cette reconstruction, la Ville a déjà engagé d’importants travaux sur la station actuelle de Capu di Padula afin de sécuriser son fonctionnement. Ces interventions ont porté notamment sur la réhabilitation d’équipements électromécaniques, l’amélioration du traitement des boues, la réduction des nuisances et l’adaptation de l’outil existant aux pics de charge saisonniers.
La construction de la nouvelle station d’épuration de Lecci est chiffrée à 38,15 M€ HT, dont 18 millions seront pris en charge par la commune de Porto-Vecchio : « Cela donnera lieu à un emprunt, a annoncé Jean-Christophe Angelini, avec une durée de remboursement qui pourra aller jusqu’à un demi-siècle. Par conséquent, l’endettement de la commune ne sera pas dégradé. » De son côté, une fois la convention de co-maîtrise d’ouvrage approuvée, le SIVOM du Cavu tentera de faire baisser la facture le concernant, via le concours financier de l’État : « Les discussions sont en cours », précise, confiant, Nicolas Cucchi.
La construction de la nouvelle station d’épuration de Lecci est chiffrée à 38,15 M€ HT, dont 18 millions seront pris en charge par la commune de Porto-Vecchio : « Cela donnera lieu à un emprunt, a annoncé Jean-Christophe Angelini, avec une durée de remboursement qui pourra aller jusqu’à un demi-siècle. Par conséquent, l’endettement de la commune ne sera pas dégradé. » De son côté, une fois la convention de co-maîtrise d’ouvrage approuvée, le SIVOM du Cavu tentera de faire baisser la facture le concernant, via le concours financier de l’État : « Les discussions sont en cours », précise, confiant, Nicolas Cucchi.
-
Bastia - L'hommage à Henri Bourdiec
-
U tempu in Corsica
-
Tensions à l’hôpital d’Ajaccio : le maire appelle à l’apaisement et confirme la fin prochaine du mandat du directeur
-
À Bastia, les différends politiques mis de côté lors du dernier conseil municipal de la mandature
-
Tempête Nils : retour à la normale attendu vendredi matin en Corse