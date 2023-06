Porto-Vecchio : une station d’épuration partagée à Lecci avec le Sivom du Cavo

« Un projet ambitieux ». C’est ainsi que Jacky Agostini, adjoint aux finances, a présenté le rapport relatif à la construction d’une station d’épuration des eaux usées (STEP) partagée à Lecci dans le cadre d’un partenariat avec le Sivom du Cavo, devant le conseil municipal de Porto-Vecchio du 12 juin. « C’est un dossier très important qui s’inscrit dans le cadre d’une politique ambitieuse pour remettre nos infrastructures d’assainissement au niveau », a-t-il insisté.



En effet, la commune accuse un retard important en la matière avec un système qui repose sur les deux petites stations d’épuration sur Muratello et l’Ospedale et surtout sur la STEP de Capo di Padula. Au point que le rapport souligne que « la charge entrante en pointe estivale est supérieure à la capacité nominale de la STEP dont les performances ne permettent pas d’atteindre les objectifs du SDAGE pour l’embouchure du Stabiacciu » qui est le point de rejet des eaux traitées. En outre plusieurs données contraignantes pèsent sur ce site comme l’existant de mesures réglementaires de protection de l’environnement. De facto, si la réhabilitation de cette dernière a bien été actée et devrait aboutir à l’été 2024, il est aujourd’hui besoin de rediriger une partie des effluents vers le Nord afin de maintenir sur Capo di Padula, comme cela avait été évoqué lors de la présentation de la stratégie d’assainissement il y a quelques mois.



« En mars 2023, nous avions décidé d’évaluer la faisabilité juridique et administrative de la création d’une station d’épuration partagée à Lecci dans le cadre d’une coopération regroupant la commune de Porto-Vecchio et le Sivom du Cavo », indique Jacky Agostini en précisant que le syndicat a parallèlement adhéré à la démarche par une délibération du même mois, ce projet représentant pour chacune des parties une opportunité favorable. « Le Sivom est appelé à réviser son projet de nouvelle STEP sur la commune de Lecci pour l’adapter à l’augmentation de son propre besoin qui est estimé à 15 000 équivalents habitants. La conception d’un projet de plus grande capacité, en coopération avec la commune de Porto-Vecchio, permettrait de bénéficier d’une économie d’échelle et potentiellement d’accéder à un panel technologique plus étendu », détaille l’adjoint en charge des finances. « Pour notre commune, le transfert d’une partie importante des eaux usées vers la future station de Lecci soutiendrait significativement la faisabilité de maintien d’une STEP sur le site de Capo di Padula. Ce dernier consisterait à traiter de façon optimisée une charge partielle, et non à satisfaire l’intégralité du besoin épuratoire de la commune. Le but pour nous de renvoyer les effluents vers le Nord nous permet de décharger Capo di Padula et d’alléger le Stabbiacciu », ajoute-t-il par ailleurs.





« L’implantation du site a été décidé dans le secteur de Mura dell’Unda », dévoile encore Jacky Agostini en notant que comme ce que la commune escompte faire sur Capo di Padula, la future centrale de Lecci aura une filière de traitement très poussée et visera à développer la réutilisation des eaux traitées, afin de ne pas relâcher tout dans l’Osu. Le montant de l’opération est estimé à 36,3 millions d’euros TTC. Le rapport a été adopté à l’unanimité.