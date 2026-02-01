U tempu in Corsica
Temps voilé, éclaircies et passages nuageux le matin et averses l'après-midi : Nils est passé laissant dans son sillage encore quelques rafales de Libecciu toujours sensibles le matin. Les températures varient entre 8 et 14 degrés.
Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel de la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo
À Cargese, sur le chemin de Puntiglione (Alexandra Conforto)