Ventiseri et la base aérienne Capitaine Preziosi formalisent leur coopération

Quatre axes de travail ont été retenus : l’amélioration des conditions de vie des personnels militaires et des habitants, la transition écologique, le développement économique et la coordination des projets d’intérêt partagé. Certaines coopérations sont déjà en place : des berceaux sont réservés aux familles de militaires au sein du multi-accueil communal ; les services périscolaires tiennent également compte des contraintes horaires spécifiques des personnels de la base. Le club sportif et artistique de la base, ouvert aux civils, propose 35 activités, ce qui participe au dynamisme associatif local. De plus, la base mène des actions de préservation de la faune et de la flore locales, notamment à travers la sensibilisation aux nuisances sonores pour les espèces protégées (gypaète barbu, mouflon de Corse) et la conservation d’espèces végétales remarquables.



Une coopération vectrice de projets



L’impact économique est significatif : plus de 1,5 million d’euros de commandes annuelles auprès de fournisseurs locaux et une masse salariale estimée à 30 millions d’euros qui peut être réinjectée dans l’économie de proximité. Environ 1 000 enfants de militaires sont scolarisés dans la région, dont près d’un tiers dans les écoles de Ventiseri, contribuant au maintien des effectifs scolaires.



La convention prévoit plusieurs perspectives : l’étude d’une Maison des assistant(e)s maternel(le)s, la création d’une Maison des familles de militaires, la rénovation de logements, un projet de réutilisation des eaux usées traitées, ou encore une réflexion sur l’extension de la zone commerciale de Travo.



Dans les faits, convient le maire de Ventiseri François Tiberi, cette convention ne changera pas grand-chose à la coopération « verbale » qui était tacitement en vigueur entre la commune et la base militaire, « mais elle a le mérite de bien cadrer les choses » et constitue désormais le cadre de référence des relations entre la commune et la base.