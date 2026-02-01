CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Stonde di vita avec…  Cendra Chirofée 18/02/2026 Propriano : un immeuble évacué après la découverte de grenades 13/02/2026 Le maire de Bonifacio ferme le port de Cavallo pour « raisons de sécurité » 13/02/2026 Pour honorer ses déplacements nationaux, l’équipe de Corse de windsurf cherche à financer un véhicule 13/02/2026

Ventiseri et la base aérienne Capitaine Preziosi formalisent leur coopération


le Vendredi 13 Février 2026 à 15:06

Ce vendredi matin en mairie, la commune de Ventiseri et la base aérienne 126 « Capitaine Preziosi » ont signé une convention d’objectifs de cinq ans, renouvelable à dix, qui vise à organiser plus clairement les échanges et à fixer des priorités communes. Installée depuis 1960 sur le territoire de Ventiseri, la base militaire prend une part active dans la vie locale.



Le colonel Mickaël Fonck, qui dirige la base militaire de Ventiseri-Solenzara et le maire de Ventiseri, François Tiberi, ont scellé leur accord dans une convention commune, ce vendredi matin. CREDIT PHOTO ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Le colonel Mickaël Fonck, qui dirige la base militaire de Ventiseri-Solenzara et le maire de Ventiseri, François Tiberi, ont scellé leur accord dans une convention commune, ce vendredi matin. CREDIT PHOTO ARMEE DE L'AIR ET DE L'ESPACE
Quatre axes de travail ont été retenus : l’amélioration des conditions de vie des personnels militaires et des habitants, la transition écologique, le développement économique et la coordination des projets d’intérêt partagé. Certaines coopérations sont déjà en place : des berceaux sont réservés aux familles de militaires au sein du multi-accueil communal ; les services périscolaires tiennent également compte des contraintes horaires spécifiques des personnels de la base. Le club sportif et artistique de la base, ouvert aux civils, propose 35 activités, ce qui participe au dynamisme associatif local.  De plus, la base mène des actions de préservation de la faune et de la flore locales, notamment à travers la sensibilisation aux nuisances sonores pour les espèces protégées (gypaète barbu, mouflon de Corse) et la conservation d’espèces végétales remarquables.  

Une coopération vectrice de projets

L’impact économique est significatif : plus de 1,5 million d’euros de commandes annuelles auprès de fournisseurs locaux et une masse salariale estimée à 30 millions d’euros qui peut être réinjectée dans l’économie de proximité. Environ 1 000 enfants de militaires sont scolarisés dans la région, dont près d’un tiers dans les écoles de Ventiseri, contribuant au maintien des effectifs scolaires.

La convention prévoit plusieurs perspectives : l’étude d’une Maison des assistant(e)s maternel(le)s, la création d’une Maison des familles de militaires, la rénovation de logements, un projet de réutilisation des eaux usées traitées, ou encore une réflexion sur l’extension de la zone commerciale de Travo.

Dans les faits, convient le maire de Ventiseri François Tiberi, cette convention ne changera pas grand-chose à la coopération « verbale » qui était tacitement en vigueur entre la commune et la base militaire, « mais elle a le mérite de bien cadrer les choses » et constitue désormais le cadre de référence des relations entre la commune et la base.




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2026 corsenetinfos